ホーネス氏は『Bild』紙に、メルテザッカー氏に協会で役職に就いてほしいと語った。「彼がテレビで話すことはいつも論理的で、人を傷つけず、それでも批判的だ。アーセナルで8年もプレーしたのだから能力がある証拠だ。それが今私たちに必要なのだ」とバイエルン会長は述べた。
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ウリ・ヘーネスが熱弁！バイエルンオーナー、DFB重要ポストの希望候補を明言
メルテザッカーはアーセナルで8年間ユースアカデミーを率い、今回自ら辞任した。現在はZDFでW杯の解説を務めており、ドイツサッカー連盟（DFB）から打診があれば協力する意向を示している。
「いつかDFBで働き、ドイツサッカーに恩返ししたい。その準備はできています」と41歳のメルテザッカーは語った。ホーネスも「遅かれ早かれ実現する」と強調した。
- IMAGO / Sportfoto Rudel
ウリ・ヘーネス：メルテザッカー？「今、こういう人材が必要なんだ」
「彼は元プロ選手として国際経験が豊富で、人との接し方も常に上手でした。金銭ではなく、情熱で何かを築き、前進させることに魅力を感じています。自らの努力で成功し、全力で働く覚悟のある人材が、今私たちに必要なのです」と74歳の彼は熱く語った。
メルテザッカーは年末、ドイツサッカー連盟（DFB）でスポーツ担当取締役に就く可能性がある。現職のレッティグは代表とアカデミーを担当してきたが、年末で退任する。メルテザッカーはアーセナルでの経験を生かし、この分野で高い専門性を発揮できる。
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