ウリ・ヘーネスが熱弁！バイエルンオーナー、DFB重要ポストの希望候補を明言

メルテザッカーはアーセナルで8年間ユースアカデミーを率い、今回自ら辞任した。現在はZDFでW杯の解説を務めており、ドイツサッカー連盟（DFB）から打診があれば協力する意向を示している。

「いつかDFBで働き、ドイツサッカーに恩返ししたい。その準備はできています」と41歳のメルテザッカーは語った。ホーネスも「遅かれ早かれ実現する」と強調した。