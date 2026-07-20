スペインが堅守で2度目のW杯制覇。大会を通じて1失点のみという新記録で頂点に立った。2010年スペイン、2006年イタリア、1998年フランスが持っていた2失点の旧記録を更新した。

準々決勝でベルギーに2-1で1失点しただけ。その後、ムバッペとメッシ擁するフランス、アルゼンチンを連続無失点で退け、優勝した。