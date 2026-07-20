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ウナイ・シモンは、スペインが2026年ワールドカップで優勝するまで「あまり苦労しなかった」と認めた。
サイモン、守備の妙技で記録を更新
スペインが堅守で2度目のW杯制覇。大会を通じて1失点のみという新記録で頂点に立った。2010年スペイン、2006年イタリア、1998年フランスが持っていた2失点の旧記録を更新した。
準々決勝でベルギーに2-1で1失点しただけ。その後、ムバッペとメッシ擁するフランス、アルゼンチンを連続無失点で退け、優勝した。
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ゴールデングローブ賞受賞者が、実力派のチームメイトたちに感謝を述べた
ゴールデン・グローブ賞を受賞したサイモンは、試合後の会見で称賛をディフェンス陣へ向け、北米での過酷なノックアウトステージで受けたサポートを強調した。
「もしこの大会で使ったグローブが話せたら、他のGKほど頑張らなくてよかったと話すだろう。勝てたのはチームメイト全員のおかげだ」とサイモンはESPNに語った。
決勝でメッシのアルゼンチン代表はほとんど脅威を与えられなかった。
決勝に進んだ2チームのデータは、スペインの圧倒的な支配力を示した。シモンは大会を通じてセーブ14回でMVPを獲得。一方、アルゼンチンのマルティネスは日曜の試合だけで11回セーブし、疲労困憊した。
スペインの攻撃はアルゼンチンのペナルティエリアを執拗に攻め、シュート数は20対2と圧倒。リオネル・スカローニ監督率いるアルゼンチンは最終ライン付近でチャンスを作れず、試合初のシュートは延長第1ピリオドも後半になってからだった。
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デ・ラ・フエンテ監督時代の幕開け
ニュージャージーでの勝利で、デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表は3冠を達成した。就任4年足らずでUEFAネーションズリーグ2023、ユーロ2024、2026年W杯を制し、同監督はW杯最年長優勝監督となった。 アルゼンチンに勝利した決勝で、スペインは2024年3月から続く無敗記録を38試合に伸ばした。
デ・ラ・フエンテ率いるスペインはユーロ2024でも7戦全勝で決勝まで進み、イングランドを破って大会記録を樹立。その勢いはW杯にも続き、彼は代表史上で最高の監督の一人としての地位を確固たるものにした。
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