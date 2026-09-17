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ウナイ・エメリ、アストン・ヴィラで10代の選手たちに後れを取るチェルシーからのレンタル移籍選手アレハンドロ・ガルナチョに厳しい警告
エメリ監督、出遅れたガルナチョにさらなる奮起を要求
アストン・ヴィラの指揮官はガルナチョに対して挑戦状をたたきつけ、チェルシーからのレンタル加入選手が先発XIに返り咲くには、仕事への姿勢を劇的に改善しなければならないと強調した。スタンフォード・ブリッジからウェスト・ミッドランズへ期限付き移籍で加わったアルゼンチン代表は、ヴィラ・パークでのキャリアのスタートに苦しんでいる。加入時には大きな期待が集まっていたものの、22歳の同選手はここまで途中出場3試合のみにとどまっており、ブライトン戦とアーセナル戦の敗戦、さらにハル・シティ戦の引き分けでプレーしただけだ。
エメリ監督は、マンチェスター・ユナイテッドに所属していたこの選手の現在の立ち位置について語る際にも言葉を濁さず、評判だけではピッチでの出場機会を勝ち取るには不十分だと明確にした。「彼は働き続けなければならない。働いて、働いて、練習して、働くことだ」とエメリ監督は述べた。「出場時間を得られた時には、良いプレーを見せるよう努めなければならない。彼は前進しているが、今は彼の前にいる選手たちがいる。プレシーズンで私たちにいくつかの事情があったため、ガルナチョは少し後れている。彼に必要な時間については、今は辛抱する時だ」
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10代のスターたちがチェルシーからのレンタル選手を序列で追い抜く
ガルナチョにとっておそらく最も懸念すべきなのは、エメリが現在の序列で同選手を上回っている複数のアカデミー有望株と若手新戦力を具体的に挙げたことだ。ヴィラを率いる指揮官は、10代のジョージ・ヘミングスとイブラヒム・ムバイェ、さらに今夏加入した20歳のブラジル人アリソンの名前を挙げ、現在は彼らに注目しているとした。この公の発言は、今季のヴィラ攻撃陣の軸になると見られていたアルゼンチン人に対する厳しい警告となっている。
エメリはまた、ガルナチョ不在の間に台頭した若手たちを称賛し、自身の戦術的要求への適応を評価した。「ジョージは素晴らしいプレーをしている。アリソンも物事をよく理解していて、私が求めるものをチームにもたらしてくれている。ムバイェも良い反応を見せた。我々は競争力のあるチームを求めているし、我々のスタイルの中で競い合う選手たちを必要としている」と指揮官は説明した。
カップ戦での成功が、ヴィラに待望の追い風をもたらす
コヴェントリー・シティ戦での勝利は、プレミアリーグ序盤戦で安定感を欠いていたアストン・ヴィラにとって、極めて重要な前進となった。夏に大幅な陣容の入れ替えがあった中、チームはリーグ開幕4試合で勝ち点1しか得られず、プロジェクトには早くもプレッシャーがかかっていた。だが、タミー・アブラハムの2得点とロス・バークリーのゴールで手にしたカラバオカップでの勝利は、グループに再び自信を注入した。
「我々はいま競争し、自分たちの目標の方向へ進もうとしている。その目標の一つは、加入してきた選手たちとともに心地よさを得て、自信をつかむことだ。今日の試合は重要だったと思うし、もちろんタミー（アブラハム）が2ゴールを決めたことは、我々に自信を与えてくれる。だから今日は、それを達成しようとする中で一歩前進できた。もちろん、こうした選手たちとともに向上していくには時間が必要になる」と同氏は語った。
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トッテナム戦を前にした負傷状況の最新情報
アストン・ヴィラが今週土曜日にトッテナム・ホットスパーとの厳しい一戦を控える中、エメリ監督は主力MFジョアン・ゴメスのコンディションを気にかけている。ブラジル人MFはコヴェントリー戦でのカップ戦勝利を欠場しており、最終的に勝利したとはいえ、中盤ではその不在が感じられた。エメリ監督は、週末の試合に出場できるかどうかを判断するため、今後48時間にわたってメディカルスタッフが同選手の状態を注意深く見守ると認めた。
「彼が戻るには数日必要だ。あすと金曜日にテストする。うまくいけば、土曜日は起用可能になるかもしれない」とエメリ監督は述べた。
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