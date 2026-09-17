アストン・ヴィラの指揮官はガルナチョに対して挑戦状をたたきつけ、チェルシーからのレンタル加入選手が先発XIに返り咲くには、仕事への姿勢を劇的に改善しなければならないと強調した。スタンフォード・ブリッジからウェスト・ミッドランズへ期限付き移籍で加わったアルゼンチン代表は、ヴィラ・パークでのキャリアのスタートに苦しんでいる。加入時には大きな期待が集まっていたものの、22歳の同選手はここまで途中出場3試合のみにとどまっており、ブライトン戦とアーセナル戦の敗戦、さらにハル・シティ戦の引き分けでプレーしただけだ。

エメリ監督は、マンチェスター・ユナイテッドに所属していたこの選手の現在の立ち位置について語る際にも言葉を濁さず、評判だけではピッチでの出場機会を勝ち取るには不十分だと明確にした。「彼は働き続けなければならない。働いて、働いて、練習して、働くことだ」とエメリ監督は述べた。「出場時間を得られた時には、良いプレーを見せるよう努めなければならない。彼は前進しているが、今は彼の前にいる選手たちがいる。プレシーズンで私たちにいくつかの事情があったため、ガルナチョは少し後れている。彼に必要な時間については、今は辛抱する時だ」