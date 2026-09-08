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ウナイ・エメリ監督、レオン・ゴレツカの負傷という痛手を嘆くも、チャンピオンズリーグでのアストン・ビラ戦がシーズン浮上のきっかけになることを期待
エメリ、ゴレツカ不在は痛手だと認める
エメリ監督は、ゴレツカの欠場が続いていることが、自身のチームにとって大きな障害になっていると認めた。バイエルン・ミュンヘンで数々のタイトルを獲得した後、フリー移籍でビラ・パークに加入したこのドイツ代表は、この夏に大幅な入れ替わりがあった中盤にベテランとしての存在感をもたらすことが期待されていた。しかし、トレーニング強度の増加に対する反応によって、31歳の初出場は延期を余儀なくされ、国内での苦しい戦いが続く中、コーチングスタッフは代替策を探すことになっている。
エメリ監督はクラブの大陸大会を前にメディア対応し、これほどの実績を持つ選手を、チームのためにまだ一度もボールを蹴る前に失うことの難しさを認めた。スペイン人指揮官は「ゴレツカの問題は少しもどかしいが、彼の代わりを務められる選手はいる。復帰した時には、トレーニングとプレーの両方で継続性を得て、彼の経験を加えられることを願っている。彼は、その実力によってさまざまな大会で我々を助けてくれる選手だ」と述べた。
- Getty Images Sport
MFがSNSで近況を報告
選手本人がソーシャルメディアでこの状況についてアストン・ヴィラのファンに説明した。新たなスターのプレーを心待ちにしていたファンに向けてである。ゴレツカは、ドイツでの在籍終盤に試合出場が限られていた時期があり、新たなトレーニングプログラムの厳しさに身体が適応しきれなかったと明かした。この遅れは少なくとも1カ月続く見通しで、9月中旬の代表ウィーク後に国内リーグ戦が再開されるまでは出場しないことになる。
「残念ながら、ピッチから離れていた期間のあとで負荷が増したことに、僕の身体が反応してしまった。もどかしいけれど、万全の状態で戻るためには、今この短い休養が必要だ。これからの数日間、代表ウィークも含めて、完全に回復するために使うつもりだ」とゴレツカは語った。
チャンピオンズリーグ復帰が新たな希望をもたらす
アストン・ビラは2026-27シーズンを不本意な結果でスタートした。プレミアリーグ開幕から最初の3試合で1分け2敗。現在のプレミアリーグでの勝ち点獲得に苦しむ状況は、昨季終了時にビラが味わった高揚感とは対照的である。
直近のパフォーマンスと勝利の必要性について振り返ったエメリ監督は、次のように述べた。「前節では……チームとしていくつかの改善を示せたと思う。シーズン終盤の目標としてプレミアリーグを見据えてスタートし、私たちは前進している。まだ十分ではない。良い結果を得られていないからだ。ただ、明日は新たな試練であり、ヨーロッパでの新たな試練でもある」
「チャンピオンズリーグの舞台にいることは本当に素晴らしいことだし、どうやってそこにたどり着いたかについては、リーグ4位で終え、ヨーロッパで勝利したことで、今も誇りに感じ続けることができる。だが、これは新たな章であり、まったく別のものだ。ここでこのプロジェクトを始めた時、私たちが抱いていたビジョンは非常に高い期待を伴うものだったが、それでもおそらく、4年連続でヨーロッパの舞台に立ち、そのうち2度をチャンピオンズリーグで戦うことまでは想定していなかったかもしれない」
- AFP
ブルージュで厳しい試練が待ち受ける
ブルージュへの遠征には、それ自体に独自の難しさと過去からの重みがある。アストン・ビラはベルギーに乗り込み、2024年にこの大会で前回対戦した際の0-1での敗戦の記憶を払拭しようとしている。エメリ監督はこの一戦でゴレツカと負傷中のヨハン・マンザンビを欠くことになるが、出場停止明けのジョアン・ゴメス復帰は追い風となる。
さらに、ベルギー勢は好調を維持してこの一戦に臨む。国内リーグでは開幕から5試合で4勝を挙げ、素晴らしいスタートを切っている。
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