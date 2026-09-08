エメリ監督は、ゴレツカの欠場が続いていることが、自身のチームにとって大きな障害になっていると認めた。バイエルン・ミュンヘンで数々のタイトルを獲得した後、フリー移籍でビラ・パークに加入したこのドイツ代表は、この夏に大幅な入れ替わりがあった中盤にベテランとしての存在感をもたらすことが期待されていた。しかし、トレーニング強度の増加に対する反応によって、31歳の初出場は延期を余儀なくされ、国内での苦しい戦いが続く中、コーチングスタッフは代替策を探すことになっている。

エメリ監督はクラブの大陸大会を前にメディア対応し、これほどの実績を持つ選手を、チームのためにまだ一度もボールを蹴る前に失うことの難しさを認めた。スペイン人指揮官は「ゴレツカの問題は少しもどかしいが、彼の代わりを務められる選手はいる。復帰した時には、トレーニングとプレーの両方で継続性を得て、彼の経験を加えられることを願っている。彼は、その実力によってさまざまな大会で我々を助けてくれる選手だ」と述べた。