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ウナイ・エメリ監督、フェネルバフチェに6-0で大勝したアストン・ヴィラにチャンピオンズリーグの「主役」となることを要求。「非常に大きな一歩を踏み出した」と称賛
スペイン人指揮官が高い目標を掲げる
エメリ監督は、ヴィラをクラブ史上最大の欧州での勝利に導いた後、今季のチャンピオンズリーグで主役となるようチームに求めた。ニコラス・ジャクソンとロス・バークリーがそれぞれ2得点を挙げ、ヨハン・マンザンビとタミー・エイブラハムもゴールを決めた。ウェールズ公が見守るヴィラ・パークでの容赦ないフェネルバフチェ戦6-0の圧勝につながった。待望の今季ホーム初勝利は、元マンチェスター・ユナイテッドFWメイソン・グリーンウッドのイングランドサッカー界への復帰も台無しにした。グリーンウッドが同国でプレーするのは、2022年1月以来初めてだった。
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監督が戦術面でのさらなる主導権を要求
ヴィラは、誕生日を迎えたマンザンビのゴールとジャクソンの鮮やかな2得点で前半を3-0で折り返した。それでも、ザイオン・スズキがヴェダト・ムリキのシュートを阻み、オグズ・アイドゥンのシュートがクロスバーをたたくなど、運に助けられた場面もあった。
シーズン序盤の不安定な滑り出しを乗り越えたチームの、好悪が入り交じるパフォーマンスを振り返り、エメリ監督は語った。「ホームでの初勝利をとてもうれしく思う。ただ、前半の戦い方にはあまり満足していなかった。相手は得点しなかったが、ザイオン［スズキ］は素晴らしいプレーを見せたし、相手のシュートはクロスバーにも当たった」
「もっと試合をコントロールしたかった。後半は前半にうまくできなかったことを修正するつもりで、実際にそれができたと思う。その後は相手を抑えようとし、さらに3点を奪った。相手が6-0で敗れるに値したとは思わない。ただ、我々にとってはホームでの初勝利を挙げたこと、さまざまな選手をどう起用できたか、そして前進できたことが重要だ」
夏に加入した選手たちがどうチームになじんでいるかを評価し、自動予選突破を目指す姿勢を示したエメリ監督は、こう続けた。「我々は自分たちの持つさまざまな強みを生かさなければならない。セットプレーから得点できる時もある。ハイプレスからのトランジションで得点できる時もある。トランジションからうまく得点できる時もある。今日はさまざまな形のゴールがあったと思うし、自信を持てる」
「今日の試合前から自信はあったが、やるべきことはまだ多い。我々のチームの基盤はしっかりしているが、さらに時間が必要だ。少しずつ良くなり、必要なバランスも徐々に得られている。今日は非常に大きな一歩を踏み出した。順位表の上でも、この勝ち点3は我々にとって重要だ。我々は高い目標を持っている。チャンピオンズリーグで主役になりたい」
攻撃陣のスターたち、忘れられない夜を満喫
68分、マンザンビがイスマイル・ユクセクに倒されると、ジャクソンは自らPKを蹴ってハットトリックを達成しようと意欲を見せた。しかし、エメリ監督はキッカーが当初からバークリーに決まっていたことを明言。バークリーは落ち着いてPKを決めると、その4分後には相手に当たってコースが変わったシュートでGKエデルソンを破り、2点目を挙げた。
ハットトリックを逃した失望を表に出さず、仲間のFWたちを称賛したジャクソンは、TNTスポーツにこう語った。「一番大事なのは勝つこと。次はハットトリックを達成できたらいいね」
「彼（マンザンビ）は素晴らしい選手だ。一緒にプレーできて本当にうれしい。これからも一緒にたくさんゴールを決めたい」
「彼（イブラヒム・エンバイ）も素晴らしい選手だ。セネガル代表でも一緒にプレーしている。もっと出場時間を得られたらいいね。とても速いし、彼がいてくれるのは心強い」
家族の前で迎えた21歳の誕生日に、夢のような節目を祝ったマンザンビは語った。「今日はとても良かった。6ゴールを決めて、失点はゼロ。最高だよ。ファンにとっても素晴らしいことだし、とてもうれしい。チャンピオンズリーグ初出場で初ゴールを決めた。それも誕生日に。家族もここにいる。僕にとって本当にうれしいことだ。素晴らしいチームと素晴らしいファン。ここでプレーできてとてもうれしい」
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有利な日程が予選突破への期待を高める
開幕から2試合連続で勝ち点3を獲得したアストン・ヴィラは、チャンピオンズリーグの順位表で上位につけている。エメリ監督率いるチームは、来週、ノルウェーのヴィキングをホームに迎える一戦でも、欧州での全勝を維持する好位置にある。また、ミッドランズのクラブは、ホームでのこの快勝を国内での調子を取り戻すきっかけとし、2026-27シーズンを通じて着実に順位を上げていきたいところだ。
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