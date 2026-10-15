ヴィラは、誕生日を迎えたマンザンビのゴールとジャクソンの鮮やかな2得点で前半を3-0で折り返した。それでも、ザイオン・スズキがヴェダト・ムリキのシュートを阻み、オグズ・アイドゥンのシュートがクロスバーをたたくなど、運に助けられた場面もあった。

シーズン序盤の不安定な滑り出しを乗り越えたチームの、好悪が入り交じるパフォーマンスを振り返り、エメリ監督は語った。「ホームでの初勝利をとてもうれしく思う。ただ、前半の戦い方にはあまり満足していなかった。相手は得点しなかったが、ザイオン［スズキ］は素晴らしいプレーを見せたし、相手のシュートはクロスバーにも当たった」

「もっと試合をコントロールしたかった。後半は前半にうまくできなかったことを修正するつもりで、実際にそれができたと思う。その後は相手を抑えようとし、さらに3点を奪った。相手が6-0で敗れるに値したとは思わない。ただ、我々にとってはホームでの初勝利を挙げたこと、さまざまな選手をどう起用できたか、そして前進できたことが重要だ」

夏に加入した選手たちがどうチームになじんでいるかを評価し、自動予選突破を目指す姿勢を示したエメリ監督は、こう続けた。「我々は自分たちの持つさまざまな強みを生かさなければならない。セットプレーから得点できる時もある。ハイプレスからのトランジションで得点できる時もある。トランジションからうまく得点できる時もある。今日はさまざまな形のゴールがあったと思うし、自信を持てる」

「今日の試合前から自信はあったが、やるべきことはまだ多い。我々のチームの基盤はしっかりしているが、さらに時間が必要だ。少しずつ良くなり、必要なバランスも徐々に得られている。今日は非常に大きな一歩を踏み出した。順位表の上でも、この勝ち点3は我々にとって重要だ。我々は高い目標を持っている。チャンピオンズリーグで主役になりたい」