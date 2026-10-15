あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Adhe Makayasa
翻訳者：

ウナイ・エメリ監督、フェネルバフチェに6-0で大勝したアストン・ヴィラにチャンピオンズリーグの「主役」となることを要求。「非常に大きな一歩を踏み出した」と称賛

ウナイ・エメリ
アストン・ヴィラ
アストン・ヴィラ 対 フェネルバフチェ
フェネルバフチェ
UEFAチャンピオンズリーグ
プレミアリーグ

ウナイ・エメリ監督は、ヴィラ・パークでフェネルバフチェを圧倒した後、復調したアストン・ヴィラの選手たちに対し、欧州の舞台で優勝を争う有力チームとしての地位を確立するよう求めた。スペイン人指揮官は、ホームで今季初勝利を鮮やかに収めたチームの容赦ない決定力を称賛した。

  • スペイン人指揮官が高い目標を掲げる

    エメリ監督は、ヴィラをクラブ史上最大の欧州での勝利に導いた後、今季のチャンピオンズリーグで主役となるようチームに求めた。ニコラス・ジャクソンとロス・バークリーがそれぞれ2得点を挙げ、ヨハン・マンザンビとタミー・エイブラハムもゴールを決めた。ウェールズ公が見守るヴィラ・パークでの容赦ないフェネルバフチェ戦6-0の圧勝につながった。待望の今季ホーム初勝利は、元マンチェスター・ユナイテッドFWメイソン・グリーンウッドのイングランドサッカー界への復帰も台無しにした。グリーンウッドが同国でプレーするのは、2022年1月以来初めてだった。

  • Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    監督が戦術面でのさらなる主導権を要求

    ヴィラは、誕生日を迎えたマンザンビのゴールとジャクソンの鮮やかな2得点で前半を3-0で折り返した。それでも、ザイオン・スズキがヴェダト・ムリキのシュートを阻み、オグズ・アイドゥンのシュートがクロスバーをたたくなど、運に助けられた場面もあった。

    シーズン序盤の不安定な滑り出しを乗り越えたチームの、好悪が入り交じるパフォーマンスを振り返り、エメリ監督は語った。「ホームでの初勝利をとてもうれしく思う。ただ、前半の戦い方にはあまり満足していなかった。相手は得点しなかったが、ザイオン［スズキ］は素晴らしいプレーを見せたし、相手のシュートはクロスバーにも当たった」

    「もっと試合をコントロールしたかった。後半は前半にうまくできなかったことを修正するつもりで、実際にそれができたと思う。その後は相手を抑えようとし、さらに3点を奪った。相手が6-0で敗れるに値したとは思わない。ただ、我々にとってはホームでの初勝利を挙げたこと、さまざまな選手をどう起用できたか、そして前進できたことが重要だ」

    夏に加入した選手たちがどうチームになじんでいるかを評価し、自動予選突破を目指す姿勢を示したエメリ監督は、こう続けた。「我々は自分たちの持つさまざまな強みを生かさなければならない。セットプレーから得点できる時もある。ハイプレスからのトランジションで得点できる時もある。トランジションからうまく得点できる時もある。今日はさまざまな形のゴールがあったと思うし、自信を持てる」

    「今日の試合前から自信はあったが、やるべきことはまだ多い。我々のチームの基盤はしっかりしているが、さらに時間が必要だ。少しずつ良くなり、必要なバランスも徐々に得られている。今日は非常に大きな一歩を踏み出した。順位表の上でも、この勝ち点3は我々にとって重要だ。我々は高い目標を持っている。チャンピオンズリーグで主役になりたい」

  • 攻撃陣のスターたち、忘れられない夜を満喫

    68分、マンザンビがイスマイル・ユクセクに倒されると、ジャクソンは自らPKを蹴ってハットトリックを達成しようと意欲を見せた。しかし、エメリ監督はキッカーが当初からバークリーに決まっていたことを明言。バークリーは落ち着いてPKを決めると、その4分後には相手に当たってコースが変わったシュートでGKエデルソンを破り、2点目を挙げた。

    ハットトリックを逃した失望を表に出さず、仲間のFWたちを称賛したジャクソンは、TNTスポーツにこう語った。「一番大事なのは勝つこと。次はハットトリックを達成できたらいいね」

    「彼（マンザンビ）は素晴らしい選手だ。一緒にプレーできて本当にうれしい。これからも一緒にたくさんゴールを決めたい」

    「彼（イブラヒム・エンバイ）も素晴らしい選手だ。セネガル代表でも一緒にプレーしている。もっと出場時間を得られたらいいね。とても速いし、彼がいてくれるのは心強い」

    家族の前で迎えた21歳の誕生日に、夢のような節目を祝ったマンザンビは語った。「今日はとても良かった。6ゴールを決めて、失点はゼロ。最高だよ。ファンにとっても素晴らしいことだし、とてもうれしい。チャンピオンズリーグ初出場で初ゴールを決めた。それも誕生日に。家族もここにいる。僕にとって本当にうれしいことだ。素晴らしいチームと素晴らしいファン。ここでプレーできてとてもうれしい」

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    有利な日程が予選突破への期待を高める

    開幕から2試合連続で勝ち点3を獲得したアストン・ヴィラは、チャンピオンズリーグの順位表で上位につけている。エメリ監督率いるチームは、来週、ノルウェーのヴィキングをホームに迎える一戦でも、欧州での全勝を維持する好位置にある。また、ミッドランズのクラブは、ホームでのこの快勝を国内での調子を取り戻すきっかけとし、2026-27シーズンを通じて着実に順位を上げていきたいところだ。

次の試合
FB

FB

スーパーリグ

2026年10月17日

ALS

ALS

NEW

NEW

プレミアリーグ

2026年10月17日

AVL

AVL