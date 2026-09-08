エメリの下でアストン・ヴィラは欧州での地位を大きく高め、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ準決勝進出からチャンピオンズリーグ準々決勝進出へと歩を進め、さらに昨季はヨーロッパリーグ制覇を果たした。

欧州第2の大会で優勝メダルを5つ手にしているその指揮官は、それでも再編されたチームが素早く順応しなければならないと認め、こう付け加えた。「もちろん、時には辛抱しなければならないし、そのプロセスには時間も必要だ。しかし、フットボールは待ってくれない。明日、我々はブルージュと戦い、そしてチャンピオンズリーグで求められるレベルで戦うために、できる限り最高の形で競わなければならない」