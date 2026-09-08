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ウナイ・エメリ監督、アストン・ヴィラでチャンピオンズリーグ制覇を目標に 今夏の陣容刷新にもかかわらず野心的な欧州での夢を語る
アストン・ビラが欧州での戦いをスタートへ
アストン・ヴィラは火曜夜、ヤン・ブレイデル・スタディオンでクラブ・ブルージュと対戦し、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦に臨む。この一戦は、2024年11月以来3度目のシント＝アンドリース遠征となる。前回は1-0で敗れたが、その後3月にはノックアウト戦で3-1の勝利を収めた。エメリ監督率いるチームは、今季プレミアリーグ開幕から3試合連続で無得点に終わっており、攻撃面の切れ味を高めることを目指している。
- Getty Images Sport
エメリが欧州での野望を明かす
エメリ監督は、この夏に実績あるスター選手たちが去り、若い才能が加わる大規模なスカッド刷新が行われたものの、バーミンガムのクラブをヨーロッパの頂点へ導くという自身の大きな野望は少しも揺らいでいないと強調した。
『TNT Sports』に対し、このスペイン人指揮官は次のように語った。「私の夢は……もちろん、とても大きな夢がある……監督として、指揮官としてチャンピオンズリーグで優勝することだ。だが、ここアストン・ヴィラとともに、私がここに来た時に夢見たのは、ヨーロッパの舞台に立つこと、継続性を持つこと、ヨーロッパに居続けることだ。そしてもちろん、チャンピオンズリーグはサッカー界で世界最高の大会であり、タイトルを争い、今もなお、ここで私が抱いている同じ夢の中にいる」
スペイン人指揮官が忍耐を求める
エメリの下でアストン・ヴィラは欧州での地位を大きく高め、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ準決勝進出からチャンピオンズリーグ準々決勝進出へと歩を進め、さらに昨季はヨーロッパリーグ制覇を果たした。
欧州第2の大会で優勝メダルを5つ手にしているその指揮官は、それでも再編されたチームが素早く順応しなければならないと認め、こう付け加えた。「もちろん、時には辛抱しなければならないし、そのプロセスには時間も必要だ。しかし、フットボールは待ってくれない。明日、我々はブルージュと戦い、そしてチャンピオンズリーグで求められるレベルで戦うために、できる限り最高の形で競わなければならない」
- Getty Images Sport
スカッドのフィットネステストの層の厚さ
ビラは、MFレオン・ゴレツカがひざの問題で不在となっていることを受け、コンディション面の懸念に対処しなければならない。一方で、若手FWヨハン・マンザンビは回復を続けるためイングランドに残っている。対照的に、ジョアン・ゴメスはベルギーで出場可能だ。国内での3試合出場停止は欧州の試合には適用されないためである。開幕戦でアウェー勝利を収めることは、エメリ監督のチームが週末のノッティンガム・フォレスト戦のホームゲームに目を向ける前に、重要な勢いをもたらす。
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