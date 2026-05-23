日曜日の試合は、グアルディオラがバルセロナとマンチェスター・シティを率いた期間を含め、エメリとの通算19回目の対戦となる。エメリは最初の13試合で勝利できなかったが、2023年にビジャレアル監督として初めてグアルディオラに勝った。その後もビジャレアルは2度勝利している。これらの経験が両監督に特別な絆を生み、エメリはシティの指揮官に深い敬意を示している。

「グアルディオラと対戦できるのは光栄だ。彼と対戦できるのは喜びであり、名誉なことだ。2008/09シーズンから彼と対戦し始めた。彼がバルセロナで指揮を執り始めた頃、私はバレンシアで監督を務めていた」と彼は語った。

その後4年連続でバルセロナとバレンシアとして対戦した。あの頃、バルセロナは絶頂期で、彼らのサッカーは圧巻だった。私はいつも3位に終わり、

「私は彼に勝てなかった。バレンシアも私もグアルディオラに勝てず、記者会見では『君はグアルディオラに勝てない』と問われた。

私は『このポジションに長くいられるなら、彼と対戦できるのは素晴らしい』と答えた。そして今、日曜日にまた彼と戦う。

「彼と対戦できることは名誉であり、喜びだ。彼は世界最高の監督であり、我々にとって大きなインスピレーションだ。天才は彼だけだ。競争心も毎日高い。AmazonやYouTubeのドキュメンタリーで彼のチームマネジメントを見るたびに、共感を覚える」

私はアストン・ヴィラやマンチェスター・シティを率いた際にもここで彼に勝ち、彼が常に大きな敬意を示してくれたことに感謝している。

「私にとって彼は最高の監督であり、人間としても素晴らしい。謙虚で敬意を忘れない彼を尊敬している。その姿勢はサッカー界だけでなく人生でも見られる。」