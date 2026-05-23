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ウナイ・エメリ監督は、ヨーロッパリーグ決勝の祝賀会後にベストなアストン・ヴィラ先発メンバーを選ぶ難しさを認め、ペップ・グアルディオラ監督との最終決戦に備える。
祝賀会の後、競争力のある先発メンバーを選出する
ヴィラはヨーロッパリーグ決勝でフライブルクを3-0で下し、欧州トップリーグへの復帰を決めた。バーミンガムは祝賀ムードに包まれた。しかしプレミア最終戦が残っており、エメリ監督は任務完了ではないと痛感している。トップ4入りの高揚でチームの意識が変わり、エティハド・スタジアムでのアウェイ戦の戦術立案が難しいという。
主要目標を達成した安堵と高揚感が練習での集中を落とし、選手層の疲労も蓄積されている。エメリは「難しいが、リスペクトを持ってベスト11を選び、全力で戦う」と語った。
「真剣に臨むつもりだ。ベストな先発11人を揃え、この試合を尊重したいが、簡単ではない。申し訳ないが、容易ではないんだ！」とエメリ監督は語った。
- AFP
グアルディオラ、エメリとの対決で幕を閉じる
ヴィラは今シーズン最終戦でマンチェスターへ遠征する。この試合でプレミアリーグ王者の指揮官ペップ・グアルディオラは、イングランドでの10年間を締めくくる。
チームは祝賀ムードだが、エメリ監督はかつてのライバルに苦い別れを味あわせようとしている。
「我々にとって素晴らしい試合だ。現在4位だが5位で終える可能性もある。我々とリヴァプールの結果次第だが、運命は我々の手の中にある。本当に素晴らしいことだ」と語った。 日曜のマンチェスター・シティ戦では、リーグ優勝を逃したもののアーセナルを称えたい。グアルディオラ監督はFAカップを制し、素晴らしいシーズンを送った。チャンピオンズリーグとリーグ戦では優勝を逃したが、リーグ戦は極めて厳しい。
プレミアリーグでタイトルを獲り、ライバルに勝つのはとても難しい。両チームとも優勝候補で、素晴らしいシーズンだった。アーセナルはチャンピオンズリーグ決勝に進出している」
エメリーが長年のライバルを絶賛
日曜日の試合は、グアルディオラがバルセロナとマンチェスター・シティを率いた期間を含め、エメリとの通算19回目の対戦となる。エメリは最初の13試合で勝利できなかったが、2023年にビジャレアル監督として初めてグアルディオラに勝った。その後もビジャレアルは2度勝利している。これらの経験が両監督に特別な絆を生み、エメリはシティの指揮官に深い敬意を示している。
「グアルディオラと対戦できるのは光栄だ。彼と対戦できるのは喜びであり、名誉なことだ。2008/09シーズンから彼と対戦し始めた。彼がバルセロナで指揮を執り始めた頃、私はバレンシアで監督を務めていた」と彼は語った。
その後4年連続でバルセロナとバレンシアとして対戦した。あの頃、バルセロナは絶頂期で、彼らのサッカーは圧巻だった。私はいつも3位に終わり、
「私は彼に勝てなかった。バレンシアも私もグアルディオラに勝てず、記者会見では『君はグアルディオラに勝てない』と問われた。
私は『このポジションに長くいられるなら、彼と対戦できるのは素晴らしい』と答えた。そして今、日曜日にまた彼と戦う。
「彼と対戦できることは名誉であり、喜びだ。彼は世界最高の監督であり、我々にとって大きなインスピレーションだ。天才は彼だけだ。競争心も毎日高い。AmazonやYouTubeのドキュメンタリーで彼のチームマネジメントを見るたびに、共感を覚える」
私はアストン・ヴィラやマンチェスター・シティを率いた際にもここで彼に勝ち、彼が常に大きな敬意を示してくれたことに感謝している。
「私にとって彼は最高の監督であり、人間としても素晴らしい。謙虚で敬意を忘れない彼を尊敬している。その姿勢はサッカー界だけでなく人生でも見られる。」
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2つのルートでチャンピオンズリーグ出場権を獲得
アストン・ヴィラは1年の空白を経て欧州トップリーグに復帰し、2024-25シーズンにはベスト8に進出した。リーグでの順位と欧州大会でのタイトルという二つの成果は、チームの成長と両戦線での集中力を示している。
「私たちはこの大会で主役になりたいという意欲を示してきた。ただし、常に最優先だったのはプレミアリーグで、両方の大会で戦った。優先度はプレミアリーグだが、ヨーロッパリーグでも毎試合真剣に準備し、今回のように戦った」とエメリ監督は語った。 「今日、私たちは2つの大会で勝ち残れた。プレミアリーグかヨーロッパリーグのどちらかでチャンピオンズリーグ出場権を得ることを常に目標にしてきたからだ。両方で達成できたのは素晴らしい。選手たちがロッカールームでそのメッセージを受け止め、ついてきてくれたからだ」