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ウナイ・エメリはペップ・グアルディオラを「最高の天才」と称え、ミケル・アルテタも称賛した。また、アストン・ヴィラの監督はマンチェスター・シティとアーセナルの監督から「学んでいる」と語った。
ペップ・グアルディオラの天才ぶり
緻密な戦術家として評価を高めるエメリは、いまだ謙虚に学び続ける。アストン・ヴィラをCL圏へ導き、リヴァプールを4-2で下してその座を確保。さらに欧州カップ決勝へ進んだ元アーセナル監督は、ベンチで最高水準の指導を続ける同業者たちを再考した。
エリート監督について語ったエメリは、マンチェスター・シティの指揮官に最高の賛辞を送った。 「ペップはすでに伝説で、キャリアを通じて示してきたこと、今も続けていることを考えれば、指導者としての最高の天才だ」とエメリは『マルカ』紙に語った。「そのレベルは信じられないほど高い。ルイス・エンリケも同様だ。パリ・サンジェルマンを率いる難しさを考えると、彼は並外れた仕事をしている。」
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プレミアリーグのトップチームから学ぶ
プレミアリーグの首位争いは、すべての監督に適応を迫る。 2022年からアストン・ヴィラを率いるエメリは、古巣アーセナルで進化を遂げるアルテタの戦術から多くのヒントを得ている。アルテタ監督の下、残り2試合で首位に立つアーセナルは2004年以来のリーグ優勝へ王手をかけた。
エメリはヴィラ・パークでの指導法を磨くため、常にライバルを注視していると明かす。「ここ数年、競争力と知識で頭角を現しているのがアルテタだ。 私はこの3人全員から多くを学んでいる。イラオラも素晴らしいシーズンを送っている。さらに、カンファレンスリーグ決勝に進出したラヨを率いるイニゴ・ペレスの経験と闘志も際立っている」と語った。
欧州との特別な関係
エメリは欧州で成功を収めた監督の代名詞だ。特にヨーロッパリーグでは4度優勝している。アストン・ヴィラの指揮官としてフライブルクとの欧州カップ戦決勝に臨むにあたり、彼はバレンシア、セビージャ、アーセナル、ビジャレアルでの経験が監督としてのアイデンティティを形作ったと振り返った。
「ヨーロッパの舞台は私にとって非常に大きな意味を持っています。第一に、ヨーロッパのサッカー、そして何よりも、私がプレーする機会を得たクラブへの感謝の気持ちからです」とエメリは説明した。「バレンシアではUEFAカップからスタートし、準々決勝に2度、準決勝に1度進出しました。セビージャでは、ヨーロッパリーグがクラブとファンにとって何を意味するのかを理解しました。彼らは私にその闘争心を植え付けてくれ、私たちは3度の優勝を果たしました。」
- AFP
アストン・ヴィラの威信を取り戻す
ヴィラはカンファレンスリーグから短期間で欧州最高峰の舞台へ躍進した。エメリ監督の目標はトロフィー獲得だけでなく、由緒あるバーミンガムのクラブを欧州強豪の舞台へ戻すことだ。
「これは我々の成長の新たな一歩だ。カンファレンスリーグから始まり、チャンピオンズリーグでPSG相手にベスト8に進み、今やヨーロッパリーグ決勝へ進んでいる」とエメリは語った。「これらはすべて、我々の歩みの結果だ。アストン・ヴィラにとって、これは非常に大きな意味を持つ。 これは威信の問題であり、欧州におけるクラブの地位を再確立することだ。このクラブが数十年前にすでに欧州カップを制覇したことを皆に思い出させ、欧州の主要ブランドとしての地位を取り戻すことなのだ。」