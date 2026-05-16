ウナイ・エメリはペップ・グアルディオラを「最高の天才」と称え、ミケル・アルテタも称賛した。また、アストン・ヴィラの監督はマンチェスター・シティとアーセナルの監督から「学んでいる」と語った。

プレミアリーグの首位争いは、すべての監督に適応を迫る。 2022年からアストン・ヴィラを率いるエメリは、古巣アーセナルで進化を遂げるアルテタの戦術から多くのヒントを得ている。アルテタ監督の下、残り2試合で首位に立つアーセナルは2004年以来のリーグ優勝へ王手をかけた。

エメリはヴィラ・パークでの指導法を磨くため、常にライバルを注視していると明かす。「ここ数年、競争力と知識で頭角を現しているのがアルテタだ。 私はこの3人全員から多くを学んでいる。イラオラも素晴らしいシーズンを送っている。さらに、カンファレンスリーグ決勝に進出したラヨを率いるイニゴ・ペレスの経験と闘志も際立っている」と語った。