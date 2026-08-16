ヴィラが鈴木と契約できる道が開けたのは、PSGとの交渉が劇的な形で決裂した後だった。欧州王者は今週前半の時点で、すでにこのGKを確保したとみられており、メディカルチェックのためのプライベートジェットまで手配していた。しかし、土壇場でこの取引は破談となった。鈴木の代理人が手数料をめぐる要求額を引き上げたと報じられているためだ。

鈴木の加入は、日本代表としてワールドカップで際立った活躍を見せ、その評価を急上昇させた後に実現した。卓越した配球力によって複数の強豪クラブの主要ターゲットとなっていたが、ヴィラの粘り強さが実を結んだ。昨季パルマで22試合に出場して6試合のクリーンシートを記録したアメリカ生まれのGKは、現在ではヴィラ・パークでのエメリ体制による刷新プロジェクトの中核を担う存在になると見込まれている。



