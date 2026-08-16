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ウナイ・エメリがPSG移籍を横取り！ アストン・ヴィラが鈴木彩艶と3000万ポンドで合意、エミリアーノ・マルティネス退団が目前に迫る
アストン・ヴィラ、鈴木との合意に到達
『The Athletic』によると、アストン・ビラはパルマの守護神スズキと5年契約で合意し、大きな意思表示を打ち出した。アストン・ビラは、この夏に欧州のビッグクラブの一部との関係が盛んに取り沙汰されていた23歳の獲得に向け、素早く動いた。報道によると、アストン・ビラは選手とフランスの強豪パリ・サンジェルマンとの交渉決裂を生かし、高い評価を受ける日本代表を獲得した。
この移籍の金銭条件は高額で、世界サッカー界で高まり続けるスズキの評価を反映している。アストン・ビラはまず3000万ユーロ（2560万ポンド）を支払い、さらに将来的な出来高が加わることで、移籍金総額は3500万ユーロ（3000万ポンド）に達する可能性があるとみられている。
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PSGとの契約が土壇場で破談に
ヴィラが鈴木と契約できる道が開けたのは、PSGとの交渉が劇的な形で決裂した後だった。欧州王者は今週前半の時点で、すでにこのGKを確保したとみられており、メディカルチェックのためのプライベートジェットまで手配していた。しかし、土壇場でこの取引は破談となった。鈴木の代理人が手数料をめぐる要求額を引き上げたと報じられているためだ。
鈴木の加入は、日本代表としてワールドカップで際立った活躍を見せ、その評価を急上昇させた後に実現した。卓越した配球力によって複数の強豪クラブの主要ターゲットとなっていたが、ヴィラの粘り強さが実を結んだ。昨季パルマで22試合に出場して6試合のクリーンシートを記録したアメリカ生まれのGKは、現在ではヴィラ・パークでのエメリ体制による刷新プロジェクトの中核を担う存在になると見込まれている。
マルティネス退団間近か？
鈴木の加入は、エミリアーノ・マルティネスのバーミンガムでの輝かしい在籍に終止符が打たれることを、ほぼ確実に意味している。アルゼンチン代表として2022年ワールドカップ制覇を成し遂げた同選手には、ユベントスが強い関心を示してきたが、最近になって新たなオファーを持って再接触した。イタリアの名門は、固定額600万ポンドに出来高250万ポンドを加えた総額850万ポンドのオファーを提示したと、Sky Sportsが伝えている。
以前までアストン・ヴィラは、守護神を売却しない姿勢を強く打ち出していた。しかし、状況が明確に変化したのは間違いない。クラブは現在、移籍成立を後押しする用意があるものの、報道によれば出来高なしの固定額850万ポンドを求めているという。
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ビラ・パークで一時代が終わる
もしマルティネスが退団することになれば、彼は目覚ましい功績を残してクラブを去ることになる。2020年の加入以来、256試合に出場し、クラブの昨季ヨーロッパリーグ制覇に貢献。さらに、ファンの人気選手としての地位を確立した。
ビラはすでに移籍市場で積極的に動いており、ヨハン・マンザンビとジョアン・ゴメスを獲得。そこに鈴木が加わることは、補強パズルの新たなピースとなる。UEFAスーパーカップではPSGに惜敗したものの、プレミアリーグ開幕戦のブライトン戦に向け、クラブ内のムードは引き続き楽観的だ。
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