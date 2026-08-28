プレミアリーグの熱視線が、再びセリエA屈指の選手の一人に注がれている。実際、ウマル・ソレはクリスタル・パレスの獲得候補に浮上しており、オルドニェスのメディカルチェックで問題が見つかったことを受け、同クラブはソレに対するオファーを用意しているという。
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ウディネーゼ、移籍市場終盤のソレに要注意：オルドニェスの一件を受け、同DFはクリスタル・パレスへ移籍する可能性がある
ウディネには、ウマール・ソレに対する2500万ユーロのオファーが届こうとしているようだ。フランスメディアのFootMercato によると、クリスタル・パレスは、ジョエル・オルドニェスがメディカルチェックで問題を抱えたことを受け、元ザルツブルクのセンターバックへとターゲットを切り替えたという。クラブ・ブルージュのDFは、アストン・ヴィラへ移籍する寸前だったが、ロンドン勢の介入によって話が崩れた。しかし、セルハースト・パークではその選手がフィジカルテストをクリアできず、取引は現在停滞しているようだ。
このため、サージュ率いるチームはターゲットを変更し、26歳のフランス人DFに狙いを定めたという。イーグルス は、ラクロワがチェルシーへ移籍したことで生じたスカッドの穴を一刻も早く埋めるため、今後数時間以内の決着を望んでいる。最初の買取オプション付きレンタル移籍のオファーはすでに拒否されたとみられ、パレスは現在、完全移籍での獲得へ傾いているようだ。ソレはウディネーゼと1年後に契約満了を迎える契約を結んでおり、直近のシーズンは35試合出場、3ゴール、1アシストを記録した。
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