ウディネには、ウマール・ソレに対する2500万ユーロのオファーが届こうとしているようだ。フランスメディアのFootMercato によると、クリスタル・パレスは、ジョエル・オルドニェスがメディカルチェックで問題を抱えたことを受け、元ザルツブルクのセンターバックへとターゲットを切り替えたという。クラブ・ブルージュのDFは、アストン・ヴィラへ移籍する寸前だったが、ロンドン勢の介入によって話が崩れた。しかし、セルハースト・パークではその選手がフィジカルテストをクリアできず、取引は現在停滞しているようだ。





このため、サージュ率いるチームはターゲットを変更し、26歳のフランス人DFに狙いを定めたという。イーグルス は、ラクロワがチェルシーへ移籍したことで生じたスカッドの穴を一刻も早く埋めるため、今後数時間以内の決着を望んでいる。最初の買取オプション付きレンタル移籍のオファーはすでに拒否されたとみられ、パレスは現在、完全移籍での獲得へ傾いているようだ。ソレはウディネーゼと1年後に契約満了を迎える契約を結んでおり、直近のシーズンは35試合出場、3ゴール、1アシストを記録した。