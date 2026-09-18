ウディネーゼのコスタ・ルンヤイッチ監督が、カリアリ戦を前にした記者会見で語った。
ザニオーロについて
「ザニオーロはメンバーに入る。起用法についてはまだ最終決定を下しておらず、先発にするのかベンチスタートにするのか、今夜もう少し考える必要がある」とfantacalcio.itが伝えている。「明日、全員で決断を下す。彼自身は『とても調子がいい』と話していたし、フルメニューの練習も2回こなした。ただ、こうしたケースでは、離脱していた期間を踏まえて多少のリスクも考慮しなければならない」
ウディネーゼのコスタ・ルンヤイッチ監督が、カリアリ戦を前にした記者会見で語った。
ザニオーロについて
「ザニオーロはメンバーに入る。起用法についてはまだ最終決定を下しておらず、先発にするのかベンチスタートにするのか、今夜もう少し考える必要がある」とfantacalcio.itが伝えている。「明日、全員で決断を下す。彼自身は『とても調子がいい』と話していたし、フルメニューの練習も2回こなした。ただ、こうしたケースでは、離脱していた期間を踏まえて多少のリスクも考慮しなければならない」
ザノーリについて
「選手を起用するのは、そのコンディションに十分な確信を持てる場合だけだ。これはザニオーロにもザノーリにも当てはまる。ザノーリは十字靭帯の負傷後、懸命に取り組んできた。インテル戦の前には、彼らにより多くの時間を与えるため、自宅に残すことを決めた。ザニオーロは帯同するが、ザノーリについては様子を見る。ただ、先週と比べれば、負傷者の状況は確実に良くなった状態で試合に臨める」
ルニャイッチはこう付け加えた。「チャクベターゼはインテル戦で良い入りを見せ、すでに経験があることも示している。もっと長い出場時間でピッチに立つ姿を見てみたい。トップ下のポジションではいくつかの選択肢があり、彼も間違いなくその一人だ」
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