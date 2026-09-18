ザノーリについて

「選手を起用するのは、そのコンディションに十分な確信を持てる場合だけだ。これはザニオーロにもザノーリにも当てはまる。ザノーリは十字靭帯の負傷後、懸命に取り組んできた。インテル戦の前には、彼らにより多くの時間を与えるため、自宅に残すことを決めた。ザニオーロは帯同するが、ザノーリについては様子を見る。ただ、先週と比べれば、負傷者の状況は確実に良くなった状態で試合に臨める」





ルニャイッチはこう付け加えた。「チャクベターゼはインテル戦で良い入りを見せ、すでに経験があることも示している。もっと長い出場時間でピッチに立つ姿を見てみたい。トップ下のポジションではいくつかの選択肢があり、彼も間違いなくその一人だ」