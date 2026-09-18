あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Zaniolo UdineseGetty Images
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ウディネーゼ、ルニャイッチ監督「ザニオーロは出場する。先発かベンチスタートかは様子を見る。ザノーリとチャクベタゼについては…」

ウディネーゼ
ニコロ・ザニオーロ
コスタ・ルンヤイッチ

フリウリ勢の指揮官が、カリアリ戦を前に語った

ウディネーゼの指揮官コスタ・ルニャイッチが、カリアリ戦を前に記者会見で語った。


ザニオーロについて

ザニオーロは帯同する。起用法について最終決定はまだ下しておらず、先発なのかベンチスタートなのか、今夜もう少し考えなければならない」とfantacalcio.itが伝えている。「明日、全員で判断を下すことになる。本人は非常に状態がいいと話していたし、フルメニューのトレーニングも2回こなした。ただ、このようなケースでは、離脱していた期間を踏まえると、ある程度のリスクも計算に入れなければならない」



  • ザノーリについて

    「選手を起用するのは、そのコンディションに十分な確信を持てる場合だけだ。ザニオーロもザノーリも同じで、ザノーリは前十字じん帯の負傷後、懸命に取り組んできた。インテル戦の前には、より時間を与えるために2人を自宅に残すことを決めた。ザニオーロは帯同するが、ザノーリについては様子を見る。ただ、負傷者の状況は間違いなく先週より良い形で試合に臨める」


    ルニャイッチはさらにこう付け加えた。「チャクヴェターゼはインテル戦で良い入りを見せ、すでに経験があることも証明している。より長い出場時間でピッチに立つ姿を見てみたい。我々にはトップ下のポジションに複数の選択肢があり、彼も間違いなくその一人だ」

    • 広告

    この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
セリエ A
ウディネーゼ crest
ウディネーゼ
UDI
カリアリ crest
カリアリ
CGL