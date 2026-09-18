ザノーリについて

「選手を起用するのは、そのコンディションに十分な確信を持てる場合だけだ。ザニオーロもザノーリも同じで、ザノーリは前十字じん帯の負傷後、懸命に取り組んできた。インテル戦の前には、より時間を与えるために2人を自宅に残すことを決めた。ザニオーロは帯同するが、ザノーリについては様子を見る。ただ、負傷者の状況は間違いなく先週より良い形で試合に臨める」





ルニャイッチはさらにこう付け加えた。「チャクヴェターゼはインテル戦で良い入りを見せ、すでに経験があることも証明している。より長い出場時間でピッチに立つ姿を見てみたい。我々にはトップ下のポジションに複数の選択肢があり、彼も間違いなくその一人だ」