ここ数日の対立を経て、ザニオーロとウディネーゼは契約更新の最終調整中。正式発表は本日中に行われ、元ローマの同選手はチーム練習に復帰し、水曜日にチームメイトと共にリエンツの合宿へ出発する。
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ウディネーゼ、ザニオーロ問題に光明：契約更新で合意、金額と詳細。ミランの立場
数値と詳細
約10日前、ザニオーロは提示された契約に納得できず、ウディネを離れフォルテ・デイ・マルミの家族元へ。2日後、彼は体調不良を理由に診断書をユヴェントスに送付し、練習不参加を報告した。
問題となった契約案は固定年俸150万ユーロ＋出来高30万ユーロ。しかし、代理人のクラウディオ・ヴィゴレッリとポッツォ家が交渉し、総額約200万ユーロ（ボーナス込み）の3年契約（4年目のオプション付き）で合意した。
寒いミラノ
クラウディオ・ヴィゴレッリは、ミランがニコロ・ザニオーロの獲得を最後まで推し進めないことが判明すると、ウディネーゼとの交渉を加速させることを決めた。現時点では、ミランはゴンサロ・ラモスが務めるストライカーの背後でプレーする攻撃的ミッドフィールダーのポジションに関して、他の優先事項を抱えているためだ。
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