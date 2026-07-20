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ウディネーゼ、ザニオーロ問題に光明：契約更新で合意、金額と詳細。ミランの立場

ACミラン

ウディネーゼ、「ザニオーロ問題」に光明：数時間以内に契約更新へ署名の見通し。

ここ数日の対立を経て、ザニオーロとウディネーゼは契約更新の最終調整中。正式発表は本日中に行われ、元ローマの同選手はチーム練習に復帰し、水曜日にチームメイトと共にリエンツの合宿へ出発する。

  • 数値と詳細

    約10日前、ザニオーロは提示された契約に納得できず、ウディネを離れフォルテ・デイ・マルミの家族元へ。2日後、彼は体調不良を理由に診断書をユヴェントスに送付し練習不参加を報告した。

    問題となった契約案は固定年俸150万ユーロ＋出来高30万ユーロ。しかし、代理人のクラウディオ・ヴィゴレッリとポッツォ家が交渉し、総額約200万ユーロ（ボーナス込み）の3年契約（4年目のオプション付き）で合意した。



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  • 寒いミラノ

    クラウディオ・ヴィゴレッリは、ミランがニコロ・ザニオーロの獲得を最後まで推し進めないことが判明すると、ウディネーゼとの交渉を加速させることを決めた。現時点では、ミランはゴンサロ・ラモスが務めるストライカーの背後でプレーする攻撃的ミッドフィールダーのポジションに関して、他の優先事項を抱えているためだ。

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