ウディネーゼ、ザニオーロ問題に光明：契約更新で合意、金額と詳細。ミランの立場

約10日前、ザニオーロは提示された契約に納得できず、ウディネを離れフォルテ・デイ・マルミの家族元へ。2日後、彼は体調不良を理由に診断書をユヴェントスに送付し、練習不参加を報告した。

問題となった契約案は固定年俸150万ユーロ＋出来高30万ユーロ。しかし、代理人のクラウディオ・ヴィゴレッリとポッツォ家が交渉し、総額約200万ユーロ（ボーナス込み）の3年契約（4年目のオプション付き）で合意した。







