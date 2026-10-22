ついにウディネーゼはニコロ・ザニオーロを再びピッチに迎える。イタリア人の攻撃的MFは前回の代表活動期間中に筋肉の問題で離脱し、その影響でロベルト・マンチーニ監督率いるイタリア代表の一員として直近のネーションズリーグの試合に出場できなかった。

ここ数日でピッチでの練習を再開しており、順位表で厳しい状況にあるウディネーゼにとって巻き返しを図る上でも早くも重要なミラン戦で、コスタ・ルニャイッチ監督が起用できる見込みだ。



