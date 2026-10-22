ついにウディネーゼはニコロ・ザニオーロを再びピッチに迎える。イタリア人の攻撃的MFは前回の代表活動期間中に筋肉の問題で離脱し、その影響でロベルト・マンチーニ監督率いるイタリア代表の一員として直近のネーションズリーグの試合に出場できなかった。
ここ数日でピッチでの練習を再開しており、順位表で厳しい状況にあるウディネーゼにとって巻き返しを図る上でも早くも重要なミラン戦で、コスタ・ルニャイッチ監督が起用できる見込みだ。
ついにウディネーゼはニコロ・ザニオーロを再びピッチに迎える。イタリア人の攻撃的MFは前回の代表活動期間中に筋肉の問題で離脱し、その影響でロベルト・マンチーニ監督率いるイタリア代表の一員として直近のネーションズリーグの試合に出場できなかった。
ここ数日でピッチでの練習を再開しており、順位表で厳しい状況にあるウディネーゼにとって巻き返しを図る上でも早くも重要なミラン戦で、コスタ・ルニャイッチ監督が起用できる見込みだ。
シーズン序盤にも約1カ月間離脱していたザニオーロは、今回の20日余りの離脱を経て、ついに回復への過程を終え、チームメートとともにピッチで練習した。
当初の見込みよりも早く正式に復帰を果たし、ミラン戦に向けて、すでにチームメートや監督とともに戦える状態となっている。
今の焦点は、どれだけ長くプレーできるかだ。ウディネーゼは10月25日（日）20時45分から、ウーディネのブルエナジー・スタジアムでミランを迎える。5連敗という厳しい流れを断ち切り、残留争いの渦中に沈んだ状況から抜け出したいところだ。
ザニオーロが長時間プレーするのは難しく、起用法を誤れば再び離脱するリスクもある。先発すればウディネーゼの攻撃により脅威をもたらせるが、試合途中から起用すれば再発を防げる可能性がある。
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