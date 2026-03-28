ウディネーゼ、クリステンセンが親善試合で負傷：コモ戦への影響と代役候補は誰か

数週間前、右足首の怪我によりフィオレンティーナ戦で途中交代を余儀なくされたのはベルトラーだった。 その際、ルニャイッチ監督はムラチッチを投入した。彼はフィオレンティーナ戦でリーグ戦デビューを果たし、続くアタランタ戦では初めて先発出場した。ソレトも欠場する守備陣の緊急事態の中、ユヴェントス戦での敗戦時には、エヒジブエ、カバセレ、クリステンセンが守備ラインを形成していた。 ベルトラーとソレが復帰し、特段の事情がなければ先発出場する見込みだ。もしクリステンセンがコモ戦に出場できない場合、エヒジブエ、カバセレ、ムラチッチのいずれかが起用されることになる。