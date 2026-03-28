代表戦による中断期間中、各クラブは所属選手が怪我をしないことを願いながら、ピッチに立つセリエAの選手たちに常に注目している。しかしウディネーゼでは、親善試合中に懸念材料が生じた。ポルデノーネとのテストマッチで、トーマス・クリステンセンが筋肉に問題を抱え、リーグ戦再開への出場が危ぶまれている。 このデンマーク人DFはキャプテンマークを巻いて先発出場したが、ハーフタイムにロッカールームへ戻らざるを得なくなり、カマラと交代した。
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ウディネーゼ、クリステンセンが親善試合で負傷：コモ戦への影響と代役候補は誰か
クリステンセンの負傷
試合は終了間際にピオトロフスキがゴールを決め、1-0で終了したが、ルニャイッチ監督の関心はクリステンセンの状態に向けられている。今後数時間以内に、同選手は右太ももの屈筋の筋肉損傷の程度、そして何よりも回復までの期間を把握するため、詳細な検査を受ける予定だ。 一方、監督は、ゼムラも太ももの怪我で欠場することから、4月6日（月）のイースター月曜日に予定されているコモとのリーグ戦に向けた代替選手を検討している。
ウディネーゼでクリステンセンの代役を務められるのは誰か
数週間前、右足首の怪我によりフィオレンティーナ戦で途中交代を余儀なくされたのはベルトラーだった。 その際、ルニャイッチ監督はムラチッチを投入した。彼はフィオレンティーナ戦でリーグ戦デビューを果たし、続くアタランタ戦では初めて先発出場した。ソレトも欠場する守備陣の緊急事態の中、ユヴェントス戦での敗戦時には、エヒジブエ、カバセレ、クリステンセンが守備ラインを形成していた。 ベルトラーとソレが復帰し、特段の事情がなければ先発出場する見込みだ。もしクリステンセンがコモ戦に出場できない場合、エヒジブエ、カバセレ、ムラチッチのいずれかが起用されることになる。