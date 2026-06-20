フィオレンティーナとアタランタで結果が出なかったザニオーロは、今シーズン再起し、2026年夏の移籍市場で注目されるだろう。 昨季ウディネーゼで6ゴール8アシストを記録し、パフォーマンスも安定。クラブはガラタサライから総額750万ユーロで買い取った。 同時に2029年までの契約延長も発効したが、それでも残留は確実ではない。
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ウディネーゼ戦での冷めた対応と「真実の対決」。なぜザニオーロがアモリム率いるミランの解決策なのか。背景にはコモやユヴェントスの存在も。
警官の警報
代理人のクラウディオ・ヴィゴレッリの発言で、ウディネーゼに赤信号が点った。同クラブは、昨季の主力選手の一人を失うことを懸念。この選手には、より野心的なセリエA複数クラブがここ数日熱心に興味を示している。 昨夏、移籍市場終了間際にニコロをウディネへ導いた経緯から、完全移籍の契約条件は彼の真の価値を反映していない。この数日、金額面で合意すべくクラブと協議を重ねてきた。 ニコロは完全移籍の経緯に不満と失望を感じているが、話し合いを通じて双方の立場を明確にし、納得できる合意に達することを期待している」とヴィゴレッリ氏は述べた。
待機中の3チーム
この代理人は、ニコロ・ザニオーロが新契約で年俸110万ユーロを得るため、多くのトップクラブから注目されるだろうと認識している。 『イル・メッサジェロ・ヴェネート』紙によると、少なくとも3クラブがすでに情報収集を開始。来週予定されるフリウリ側経営陣との会談結果を見守っている。 候補には、ニコ・パズ監督の去就が不透明なコモ、中盤の強化を目指すユヴェントス、新監督ルーベン・アモリム体制で3-4-2-1への移行が噂されるミランが挙げられている。
ミランと代表チームの間で
ミランの事務所を急きょ訪れたクラウディオ・ヴィゴレッリ。 公式にはザニオーロとは無関係の話題とされたが、クラブの幹部ヨヴァン・キロフスキとマッシモ・カルヴェッリとの会談で、この1999年生まれのFWの将来が一切話題にならなかったとは考えにくい。 ウディネーゼで主役を取り戻したザニオーロは、来季も代表で存在感を示し、復帰が濃厚なマンチーニ監督の下で代表に返り咲くチャンスを狙う。