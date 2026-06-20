代理人のクラウディオ・ヴィゴレッリの発言で、ウディネーゼに赤信号が点った。同クラブは、昨季の主力選手の一人を失うことを懸念。この選手には、より野心的なセリエA複数クラブがここ数日熱心に興味を示している。 昨夏、移籍市場終了間際にニコロをウディネへ導いた経緯から、完全移籍の契約条件は彼の真の価値を反映していない。この数日、金額面で合意すべくクラブと協議を重ねてきた。 ニコロは完全移籍の経緯に不満と失望を感じているが、話し合いを通じて双方の立場を明確にし、納得できる合意に達することを期待している」とヴィゴレッリ氏は述べた。