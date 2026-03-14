ウディネーゼ対ユヴェントス、ウディネの観客はスパレッティを忘れていない：「クソ野郎」

今夜、ウディネーゼとユヴェントスの間で行われているセリエA第29節の試合が、ウディネのブルーエナジー・スタジアムで幕を開けた。試合開始直後は膠着状態となり、両チームは互いを探り合い、いきなりペースを上げることはせず、まずは戦術的な展開とプレーの組み立てに重点を置いていた。

そして、ピッチ上の主役たちではないにせよ、この試合の主役となったのは、フリウリのクラブのサポーターたちだった。