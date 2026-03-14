ウディネーゼ対ユヴェントス、ウディネの観客はスパレッティを忘れていない：「クソ野郎」

今夜、ウディネーゼとユヴェントスの間で行われているセリエA第29節の試合が、ウディネのブルーエナジー・スタジアムで幕を開けた。試合開始直後は膠着状態となり、両チームは互いを探り合い、いきなりペースを上げることはせず、まずは戦術的な展開とプレーの組み立てに重点を置いていた。
そして、ピッチ上の主役たちではないにせよ、この試合の主役となったのは、フリウリのクラブのサポーターたちだった。
今夜、ウディネーゼとユヴェントスの間で行われているセリエA第29節の試合が、ウディネのブルーエナジー・スタジアムで幕を開けた。試合開始直後は膠着状態となり、両チームは互いを探り合い、いきなりペースを上げることはせず、まずは戦術的な展開とプレーの組み立てに重点を置いていた。
そして、ピッチ上の主役たちではないにせよ、この試合の主役となったのは、フリウリのクラブのサポーターたちだった。
ブルーエナジーに詰めかけたウディネーゼのサポーターは、ユヴェントス戦のキックオフの笛が鳴るやいなや、即座にユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督を標的にし、敬意を払ってここでは繰り返さないが、省略記号でその内容を暗示するようなチャントを歌い上げた。
フリウリのサポーターたちは、チェルタルド出身の監督に向けて、「スパレッティ、クソ野郎」と歌い上げた。その意味するところは、かなり明白だ。
ルチアーノ・スパレッティにとって、これはウディネへの復帰となる。彼は2002年7月から2004/2005シーズン終了まで、ウディネーゼの監督を務めていた。フリウリでの3年間、彼はビアンコネリのベンチから122試合を指揮し、1試合あたり平均1.57ポイントを獲得した。
ウディネでは、スパレッティは初年度にウディネーゼを6位（当時のUEFAカップ出場権獲得）に導き、翌年は7位、そして最終シーズンには驚異的な4位（チャンピオンズリーグ予選出場権獲得）を達成した（さらにコッパ・イタリアでは準決勝進出を果たしている）。
その後、スパレッティはローマのプロジェクトに加わった