ユヴェントスにとって、リーグ第29節を控えた今、良いニュースは届いていない。同節では、ユヴェントスはアウェイでウディネを訪れ、ルニャイッチ監督率いるチームと対戦する。 情報筋によると、ドゥシャン・ヴラホヴィッチはまだピッチに復帰できる状態ではないようだ。このセルビア人FWは、ここ数日チームメイトと共にトレーニングを行っていたにもかかわらず、ルチアーノ・スパレッティ監督の次節の招集メンバーから外れることになり、復帰をさらに先送りせざるを得ない状況だ。
ウディネーゼ対ユヴェントス、ヴラホヴィッチは招集メンバーから外れる見通し：復帰は延期
ヴラホヴィッチの苦難
ヴラホヴィッチは昨年11月以来、ピッチに立っていない。当時、左内転筋の筋腱接合部に重度の損傷を負い、ロンドンで手術を受けたためだ。 ここ数ヶ月、彼はコンディションを取り戻すためのリハビリを開始していた。一時期はセルビアで単独トレーニングを行い、2月初旬にはコンティナーサに戻り、ユヴェントスのフィジカルコーチ陣と共にトレーニングを行っていた。このFWは予定されていたスケジュールよりも回復が早かったものの、ウディネーゼ戦前日の今日行われた最終検査の結果、招集を見送ることが決定された。
ヴラホヴィッチはいつ復帰できるのか
したがって、ヴラホヴィッチが招集メンバーに復帰する最初の機会は、3月21日（日）にユヴェントスがホームで、元ユヴェントス選手のファビオ・グロッソ率いるサッスオーロと対戦する試合（20時45分キックオフ予定）となる可能性がある。 このセルビア人FWは、4ヶ月間の離脱を経て同試合に復帰できるかどうかを見極めるため、監督、そして何よりも医療スタッフから特に注視されることになる。もしその日までに復帰が叶わなかった場合、ユヴェントスの次の試合は4月6日18時からのジェノア戦となる。
