ウディネーゼ対ユヴェントス、ヴラホヴィッチは招集メンバーから外れる見通し：復帰は延期

ヴラホヴィッチは昨年11月以来、ピッチに立っていない。当時、左内転筋の筋腱接合部に重度の損傷を負い、ロンドンで手術を受けたためだ。 ここ数ヶ月、彼はコンディションを取り戻すためのリハビリを開始していた。一時期はセルビアで単独トレーニングを行い、2月初旬にはコンティナーサに戻り、ユヴェントスのフィジカルコーチ陣と共にトレーニングを行っていた。このFWは予定されていたスケジュールよりも回復が早かったものの、ウディネーゼ戦前日の今日行われた最終検査の結果、招集を見送ることが決定された。