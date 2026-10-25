オコイェ 5.5： ラモスのシュートを防いだセーブで評価を0.5点上げたが、ハッチンソンのゴールにつながったヤシャリのシュートへの対応は完璧ではなかった。安定感を欠いた

アバンクワ 6： 恵まれた体格を生かして激しく競り合い、ミランは彼のいるサイドで突破にやや苦しんだ。

カバセレ 5： プリシッチのゴール場面でチーム全体が集中を欠いた中、主な責任を問われる一人。このミスから立ち直れなかった。

パルマ 5： 故意ではなかったかもしれないが、ラモスの顔に手を当て、マルチェナーロ主審に見逃された。試合を通じて苦戦した。

ヴォイヴォダ 5： コモとトリノに在籍したヴォイヴォダの守備は惨憺たるものだった。開始わずか6分のゴール場面ではプリシッチをオンサイドに残し、続いてトモリへの斜めのカバーでもミス。攻撃面ではより良く、遠距離からのシュートでメニャンにセーブを強いた（63分から ザニオーロ 5.5：目立った働きはなかったが、ピッチに復帰したことがニュースだ）

ピオトロフスキ 5： 動きが遅く、ぎこちない。非常に苦労した。

カールストローム 5.5： ウディネーゼの司令塔は、チームのビルドアップを導けなかった。相手のプレッシャーに封じ込められた。 （83分からロヴリッチ、採点なし）

カマラ 6.5： 諦めずにサイドを駆け上がり続けた点で、間違いなくチーム最高の選手。ウディネーゼの攻撃のほぼすべてが彼を経由した。彼を下げ、1分後に失点したルニャイッチの判断は理解しがたい （63分からアリサラ 5.5：積極的な攻めは少なく、プレーの質も高くなかった）

チャクヴェタゼ 5.5： ほとんど存在感を示せなかった。

エッケレンカンプ 5.5： ウディネーゼは、このオランダ人選手のプレーを欠いた。違いを生み出せる位置を見つけられなかった。

デイビス 5.5： 獅子奮迅の働きを見せたが、ベストのコンディションにはまだ程遠い。（83分からヴィンチャーティ）

監督 ルニャイッチ 5：6連敗。状況は深刻で、解任はもはや目前に見える。