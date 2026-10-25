主力5人を欠く緊急事態を乗り越えたミラン。堅実で堂々としたプレーを見せ、ブルーエナジー・スタジアムで勝利を収めた。完勝となった0-2の結果は、ルニャイッチ監督を窮地に追い込むかもしれない。ウディネーゼは5連敗を重く受け止める必要がある。
ウディネーゼ対ミラン、CMの採点：バルテザーギは列車のような勢いで7点。モドリッチが輝き、Puliscが戻ってきた
ウディネーゼの選手採点
オコイェ 5.5： ラモスのシュートを防いだセーブで評価を0.5点上げたが、ハッチンソンのゴールにつながったヤシャリのシュートへの対応は完璧ではなかった。安定感を欠いた
アバンクワ 6： 恵まれた体格を生かして激しく競り合い、ミランは彼のいるサイドで突破にやや苦しんだ。
カバセレ 5： プリシッチのゴール場面でチーム全体が集中を欠いた中、主な責任を問われる一人。このミスから立ち直れなかった。
パルマ 5： 故意ではなかったかもしれないが、ラモスの顔に手を当て、マルチェナーロ主審に見逃された。試合を通じて苦戦した。
ヴォイヴォダ 5： コモとトリノに在籍したヴォイヴォダの守備は惨憺たるものだった。開始わずか6分のゴール場面ではプリシッチをオンサイドに残し、続いてトモリへの斜めのカバーでもミス。攻撃面ではより良く、遠距離からのシュートでメニャンにセーブを強いた（63分から ザニオーロ 5.5：目立った働きはなかったが、ピッチに復帰したことがニュースだ）
ピオトロフスキ 5： 動きが遅く、ぎこちない。非常に苦労した。
カールストローム 5.5： ウディネーゼの司令塔は、チームのビルドアップを導けなかった。相手のプレッシャーに封じ込められた。 （83分からロヴリッチ、採点なし）
カマラ 6.5： 諦めずにサイドを駆け上がり続けた点で、間違いなくチーム最高の選手。ウディネーゼの攻撃のほぼすべてが彼を経由した。彼を下げ、1分後に失点したルニャイッチの判断は理解しがたい （63分からアリサラ 5.5：積極的な攻めは少なく、プレーの質も高くなかった）
チャクヴェタゼ 5.5： ほとんど存在感を示せなかった。
エッケレンカンプ 5.5： ウディネーゼは、このオランダ人選手のプレーを欠いた。違いを生み出せる位置を見つけられなかった。
デイビス 5.5： 獅子奮迅の働きを見せたが、ベストのコンディションにはまだ程遠い。（83分からヴィンチャーティ）
監督 ルニャイッチ 5：6連敗。状況は深刻で、解任はもはや目前に見える。
ミランの選手採点
メニャン 6：ユヴェントスのサポーターから絶えずブーイングを浴びる難しい状況でも集中力を切らさず、ヴォイヴォダとデイヴィスが放ったウディネーゼの危険な枠内シュート2本にしっかり対応した。
トモリ 6.5：サイドバックでもよく動き、攻撃に加わってゴールにも迫った。カマラとは興味深い競り合いを繰り広げ、互角の勝負だった。（73分からムサ 6：終盤の試合運びで確実に役立ち、役割を果たした）
デ・ウィンター 6.5：アモリム監督から大きな負担を求められたベルギー代表は、優れた戦術理解で期待に応えた。空中戦でも非常に良かった。
パヴロヴィッチ 6：体調面にいくつか問題があり万全ではなかったため、力を配分しながら無理せず自分の仕事をこなした。忠実な兵士。
ディアワラ 6.5：やや意外な形で迎えた初先発で、堂々としたプレーを披露。ボールを持っている時も持っていない時も非常に良く、うれしい発見となった。
ハッチンソン 6.5：前線の広い範囲を動き回り、たびたび内側に入って相手のライン間をかき乱した。後半は存在感が薄れたかに見えたが、絶妙なタイミングで現れ、0-2として勝負を決める押し込みのゴールを記録。イングランドとジャマイカにルーツを持つサイドプレーヤーにとって、セリエA初ゴールとなった。（73分からロフタス＝チークは筋肉の問題ですぐに交代を余儀なくされた。（91分からコモット：ミランの若き才能がセリエAデビュー）
モドリッチ 7：プリシッチのゴールにつながる、見事なアシスト。相手守備陣の動きを先読みした、実に柔らかいタッチだった。試合を通じてほかにも華麗なプレーを見せ、重要な局面でチームを導いた。レジェンド。
ヤシャリ 6.5：前半は今ひとつ。自陣の中盤と最終ラインの間で、もはやおなじみとなった軽率なプレーからヴォイヴォダに決定機を許した。一方、後半は質の高いプレーを披露。勝負を決めたハッチンソンのゴールは、ヤシャリの鋭いシュートに詰めたものだった。
バルテザーギ 7：ミランの下部組織出身選手が見せた素晴らしい一戦。相手にはまったく捕まえられなかった。左サイドの高い位置でプレーし、前半にはトモリの見事なパスからゴールまであと一歩に迫った。観客からふさわしい拍手を受けてピッチを去った。復調（85分からシセ、採点なし）
プリシッチ 7：浮き球をぴたりと収めたトラップはめったに見られないほど美しかった。だが、それ以上に価値があったのはゴールだ。試合とミランの目標にとって、極めて重要な一撃だった。ミランが切実に必要とする、決定力の高い選手に戻りつつある。
ラモス 6：ユヴェントスのDF3人と、激しすぎるほどの競り合いを展開。パルマから強い接触を受け、冷静さを失って警告を受けた。動きながら蹴るPKのような絶好機で放ったシュートを、オコイェにクロスバーへはじかれたのは不運だった。（91分からカマルダ、採点なし）
アモリム監督 7：選手を欠く厳しい状況での難しい試合に、万全の準備を施した。トモリとディアワラを高い位置に置く4バックと、トップ下にハッチンソンを配した判断が見事だった。自らの考えを貫いている。
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