ニコロ・ザニオーロとウディネーゼの間の緊張は収まらない。ガラタサライからの買い取り後、すでに決着がついたと思われていたが、契約の金銭的詳細を巡り新たな問題へと発展した。主な争点は契約の金銭的条件の構成である。 契約では年俸180万ユーロに引き上げられるはずだったが、約30万ユーロがボーナス達成に連動すると知り、ザニオーロは激怒した。
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ウディネーゼはザニオーロ代理人とポッツォ家が会談、ミランが注目。
新たなサミット
ザニオーロは医師の診断書を提出し、ウディネーゼの練習を依然として欠席している。この状態は長くは続かないだろう。 クラブにも選手にも好ましくない状況だ。背番号10の代理人ヴィゴレッリは、固定給のさらなる引き上げを要求。ポッツォ家は先週、2029年まで有効な年俸130万ユーロの契約を20万ユーロ増額し、150万ユーロを提示していた。 数時間以内に双方が納得できる解決策を模索するため、新たな協議が行われる予定だ。いずれにせよ……
ミランにオファー
ここ数時間、ザニオーロの代理人はユヴェントスと交渉した後、再びミランに同選手を売り込んできた。 ミラン首脳は移籍条件を把握済みで、ザニオーロはアモリムと中盤で組める資質を持つ。現時点で公式交渉はないが、ウディネーゼとの話が決裂すればミラン移籍が現実味を帯びる。
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