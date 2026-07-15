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ウディネーゼはザニオーロ代理人とポッツォ家が会談、ミランが注目。

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ウディネーゼでのニコロ・ザニオーロの将来は正念場。年俸合意には至っていない。

ニコロ・ザニオーロとウディネーゼの間の緊張は収まらない。ガラタサライからの買い取り後、すでに決着がついたと思われていたが、契約の金銭的詳細を巡り新たな問題へと発展した。主な争点は契約の金銭的条件の構成である。 契約では年俸180万ユーロに引き上げられるはずだったが、約30万ユーロがボーナス達成に連動すると知りザニオーロは激怒した。

  • 新たなサミット

    ザニオーロは医師の診断書を提出し、ウディネーゼの練習を依然として欠席している。この状態は長くは続かないだろう。 クラブにも選手にも好ましくない状況だ。背番号10の代理人ヴィゴレッリは、固定給のさらなる引き上げを要求。ポッツォ家は先週、2029年まで有効な年俸130万ユーロの契約を20万ユーロ増額し、150万ユーロを提示していた。 数時間以内に双方が納得できる解決策を模索するため、新たな協議が行われる予定だ。いずれにせよ……

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  • ミランにオファー

    ここ数時間、ザニオーロの代理人はユヴェントスと交渉した後、再びミランに同選手を売り込んできたミラン首脳は移籍条件を把握済みで、ザニオーロはアモリムと中盤で組める資質を持つ。現時点で公式交渉はないが、ウディネーゼとの話が決裂すればミラン移籍が現実味を帯びる。

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