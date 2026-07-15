ザニオーロは医師の診断書を提出し、ウディネーゼの練習を依然として欠席している。この状態は長くは続かないだろう。 クラブにも選手にも好ましくない状況だ。背番号10の代理人ヴィゴレッリは、固定給のさらなる引き上げを要求。ポッツォ家は先週、2029年まで有効な年俸130万ユーロの契約を20万ユーロ増額し、150万ユーロを提示していた。 数時間以内に双方が納得できる解決策を模索するため、新たな協議が行われる予定だ。いずれにせよ……