ウディネーゼは、今夏初の補強としてワトフォードから1999年生まれの攻撃的MFジョルジ・チャクヴェタゼを完全移籍で獲得した。ジョージア代表の彼は2030年6月30日までの契約にサインし、さらに1年の延長オプションが付いている。
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ウディネーゼがワトフォードからチャクヴェタゼの獲得を正式発表。過去にはミラン移籍も噂された「もう一人のクヴァラツケリア」と呼ばれる彼とはどんな選手で、どのようなプレースタイルなのか。
ベルギーで爆発
フリウリ・クラブが発表した公式声明では、新加入選手をこう紹介している。「ジョージア代表のジョルジは、得点力のある現代的なMF。プレイメーカーや中央MFだけでなく攻撃的ウイングもこなす。 ルニャイッチ監督率いるチームに厚みを加えるでしょう。1999年8月29日、ジョージア・トビリシ生まれ。ディナモ・トビリシで育ち、17歳の2015/2016シーズンにトップチームデビュー。 2017年にはリーグ戦24試合で5得点9アシストを記録し、年間最優秀選手に選ばれた。この活躍が評価され、18歳のときにヘントが獲得を決めた。
1年目はリーグ19試合1得点。 翌シーズンはリーグ23試合5得点、カップ4試合1得点、EL4試合に出場。2022年のカップ優勝に貢献し、同年1月にハンブルクへ移籍した。 ドイツでは6か月間レンタルされ、2.ブンデスリーガ10試合1得点を記録。22/23シーズンはゲンクからスロヴァン・ブラチスラヴァへ再びレンタルされ、スロバキアリーグ25試合1得点でリーグ制覇に貢献した。 同シーズン、国内カップ6試合、CL予選4試合、EL予選2試合、ECLではプレーオフからノックアウトステージまで計10試合に出場した。
2023年夏にワトフォードへ移籍し、すぐに中心選手に。加入1年目はチャンピオンシップ34試合1ゴール、FAカップ3試合に出場した。 翌シーズンはリーグ戦39試合に出場し2得点6アシストを記録し、リーグカップとFAカップには各1試合出場した。 昨季はリーグ戦29試合に出場。 2018年からのジョージア代表では通算39試合10得点を記録している。 U-21代表3試合、U-19代表14試合（1ゴール）、U-18代表1試合、U-17代表18試合（5ゴール）にも出場している。
ミランへの移籍が噂されている
右利きのチャクヴェタゼは、優れた技術を持つMF。トップ下の攻撃的MFとして起用できるほか、右サイドから中央へ切り込むプレーも得意だ。 ウディネーゼが採用する3-5-2では、デヴィスの隣でセカンドストライカーを務めたり、攻撃時に前線へ飛び込むインサイドハーフとしてプレーする。2024年にはワトフォード所属時にミラン移籍が噂された。
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