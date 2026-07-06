ウディネーゼがワトフォードからチャクヴェタゼの獲得を正式発表。過去にはミラン移籍も噂された「もう一人のクヴァラツケリア」と呼ばれる彼とはどんな選手で、どのようなプレースタイルなのか。

フリウリ・クラブが発表した公式声明では、新加入選手をこう紹介している。「ジョージア代表のジョルジは、得点力のある現代的なMF。プレイメーカーや中央MFだけでなく攻撃的ウイングもこなす。 ルニャイッチ監督率いるチームに厚みを加えるでしょう。1999年8月29日、ジョージア・トビリシ生まれ。ディナモ・トビリシで育ち、17歳の2015/2016シーズンにトップチームデビュー。 2017年にはリーグ戦24試合で5得点9アシストを記録し、年間最優秀選手に選ばれた。この活躍が評価され、18歳のときにヘントが獲得を決めた。





1年目はリーグ19試合1得点。 翌シーズンはリーグ23試合5得点、カップ4試合1得点、EL4試合に出場。2022年のカップ優勝に貢献し、同年1月にハンブルクへ移籍した。 ドイツでは6か月間レンタルされ、2.ブンデスリーガ10試合1得点を記録。22/23シーズンはゲンクからスロヴァン・ブラチスラヴァへ再びレンタルされ、スロバキアリーグ25試合1得点でリーグ制覇に貢献した。 同シーズン、国内カップ6試合、CL予選4試合、EL予選2試合、ECLではプレーオフからノックアウトステージまで計10試合に出場した。





2023年夏にワトフォードへ移籍し、すぐに中心選手に。加入1年目はチャンピオンシップ34試合1ゴール、FAカップ3試合に出場した。 翌シーズンはリーグ戦39試合に出場し2得点6アシストを記録し、リーグカップとFAカップには各1試合出場した。 昨季はリーグ戦29試合に出場。 2018年からのジョージア代表では通算39試合10得点を記録している。 U-21代表3試合、U-19代表14試合（1ゴール）、U-18代表1試合、U-17代表18試合（5ゴール）にも出場している。