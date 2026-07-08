ウディネーゼがアスレティック・ビルバオからウナイ・ゴメスを正式に獲得





バスク特有の闘志と気骨、さらにスペイン人らしい適応力を備えたウナイ・ゴメスがウディネーゼに加入した。2003年生まれのMFで、2031年6月30日までの契約にサイン。母国ではアトレティコ・ビルバオの下部で育った。 現代的なMFで、生まれながらのフィニッシャーでありアシスト役でもある。何よりも、攻撃的MF、中盤の要、さらにはFWまでこなす高い適応力が魅力だ。

2003年5月25日、バスク地方ベルメオ生まれ。10歳でアスレティック・ビルバオの下部組織に入り、ユース時代を過ごした。 2016～2019年はダノク・バットへ移籍し、その後ビルバオに戻った。プロデビューは21/22シーズン、テルセラ・ディビシオン（3部）のバスコニアでのことだった。 翌季は2部Bのセカンドチームで34試合2得点を記録し、トップチームとの合同練習も経験。2023年には正式にトップ昇格し、コパ・デル・レイ8試合、ラ・リーガ25試合2得点をマークした。 24/25シーズンも安定感を維持し、スーパーカップ1試合、コパ・デル・レイ1試合、ヨーロッパリーグ13試合1ゴール、リーガ32試合1ゴールと活躍した。 前シーズンも同様の活躍を見せ、CL7試合、リーグ26試合（1得点）、国王杯3試合（1得点）、スーパーカップ1試合に出場した。

クラブ通算117試合6得点。スペインU-21代表でも1試合出場。オンギ・エトリア、ウナイ！