デンベレは、クバラツヘリアがフランスの首都でいかに高く評価されているかを明確に示した。ウインガーはチームメートの欧州での実績と、チームに与える絶大な影響力を称賛した。

「彼は信じられない選手で、最高のウインガーの一人であり、世界最高の選手の一人だ」とデンベレは説明した。「昨季は信じられないシーズンを送った。彼は僕たちにとって本当に、本当に重要な存在だ。彼にはたくさんのニックネームがあって、ここでは『ザ・ベスト』とか『クバラドーナ』と呼んでいる」