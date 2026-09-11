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ウスマン・デンベレ、PSGの選手たちがクヴィチャ・クヴァラツヘリアに付けた信じがたいニックネームを明かす
クワラツヘリア、パリで存在感示す
クバラツヘリアは、ナポリからの注目の移籍後、PSGで瞬く間に欠かせない存在としての地位を確立した。その印象的なパフォーマンスにより、すでに新たなチームメートたちからいくつもの称賛に満ちた愛称を与えられている。
クバラツヘリアとファビアン・ルイスとともに『The Athletic』の合同インタビューに応じたデンベレは、このジョージア代表選手のチーム内での立ち位置について明かした。フランス人FWはこの機会に、同じアタッカーであるチームメートへ惜しみない賛辞を送っている。
- Getty Images Sport
デンベレ、ロッカールームでのニックネームを明かす
デンベレは、クバラツヘリアがフランスの首都でいかに高く評価されているかを明確に示した。ウインガーはチームメートの欧州での実績と、チームに与える絶大な影響力を称賛した。
「彼は信じられない選手で、最高のウインガーの一人であり、世界最高の選手の一人だ」とデンベレは説明した。「昨季は信じられないシーズンを送った。彼は僕たちにとって本当に、本当に重要な存在だ。彼にはたくさんのニックネームがあって、ここでは『ザ・ベスト』とか『クバラドーナ』と呼んでいる」
マラドーナとの比較を受け入れる
どちらが好みかと問われると、クバラツヘリアはためらうことなく「クバラドーナ」を選んだ。この愛称には、アルゼンチンのレジェンドが今なお絶対的なアイコンであり続けるナポリでの成功した期間との特別なつながりがある。
「一番好きなのはクバラドーナだ」と彼は認めた。「ナポリでプレーしたことを本当に誇りに思っている。そう呼ばれるのは特権であると同時にプレッシャーでもある。なぜなら、歴史上最高のサッカー選手の一人と比較されると、それを受け止めるのは本当に難しいからだ。[ディエゴ]・マラドーナと比べられる人はいない。でも、うれしいことだ」
- AFP
究極の欧州栄冠を追い求めて
PSGは最近、チャンピオンズリーグのタイトル防衛初戦でスロヴァン・ブラチスラヴァを6-1で一蹴した。この試合では、デンベレが2得点2アシストを記録し、フェラン・トーレスはPSGで初のハットトリックを達成。さらにルイスも得点を挙げた。
ここからはリーグ・アンに焦点を移すことになるが、チームは開幕3試合でわずか勝ち点2と、失望の残るスタートとなっている。PSGは今週末、アウェーでブレストと対戦する予定だ。
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