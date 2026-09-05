その落選に選手本人が目に見えて驚いていたにもかかわらず、エンリケは騒動をすぐに沈静化しようとした。スペイン人指揮官は、ハードなシーズン序盤を受けて、単にデンベレの負荷を管理しているだけだと説明した。

エンリケは報道陣に対し、「選手ごとに事情は異なる。ウスマンは2つのスーパーカップ（UEFAスーパーカップとトロフェ・デ・シャンピオン）でプレーするために力を尽くしていた。その後、少し休養を取った」と説明した。

また指揮官は、27歳が終盤の短い出場でも切れ味を見せていたと強調し、「今日は20分か25分プレーし、非常に高いレベルだった」と語った。