ウスマン・デンベレ、マンチェスター・シティ移籍か？！バロンドール受賞者の代理人と会談した真相が明らかに

こうした憶測が飛び交う中、移籍専門家のロマーノ氏が状況を明確にし、移籍の噂を鎮めようと動いた。同氏は、会談は確かに行われたものの、その内容は同選手の移籍に関するものではなかったことを明らかにした。 「エージェントのムッサ・シソコとマンチェスター・シティのウーゴ・ヴィアナとの会談は、ウスマン・デンベレの移籍交渉に関するものではなかった」とロマーノはSNSに投稿した。さらに彼は、プレミアリーグ王者である同クラブと選手側との間には「現段階では交渉も接触もない」と強調し、この会談は他のクライアントや業務に関するものだった可能性を示唆した。