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ウスマン・デンベレ、マンチェスター・シティ移籍か？！バロンドール受賞者の代理人と会談した真相が明らかに
バロンドール受賞者がマンチェスター・シティへの移籍が噂されている
『ディアリオ・スポルト』紙によると、28歳のフォワード、ムッサ・シソコの代理人が先日、マドリードでマンチェスター・シティのスポーツディレクター、ウーゴ・ヴィアナ氏と会談を行った。デンベレと欧州王者PSGとの契約は2028年まで残っているものの、PSGとの契約延長交渉が順調に進んでいないため、代理人は他の選択肢を模索していると報じられている。 フランスの名門クラブは契約更新を最優先事項と見なしているものの、エティハドへの移籍に向けた正式な交渉は行われておらず、シティ側もPSGがスーパースターをそう簡単に手放すことはないことを十分に認識している。
- AFP
ロマーノが移籍の真相を明かす
こうした憶測が飛び交う中、移籍専門家のロマーノ氏が状況を明確にし、移籍の噂を鎮めようと動いた。同氏は、会談は確かに行われたものの、その内容は同選手の移籍に関するものではなかったことを明らかにした。 「エージェントのムッサ・シソコとマンチェスター・シティのウーゴ・ヴィアナとの会談は、ウスマン・デンベレの移籍交渉に関するものではなかった」とロマーノはSNSに投稿した。さらに彼は、プレミアリーグ王者である同クラブと選手側との間には「現段階では交渉も接触もない」と強調し、この会談は他のクライアントや業務に関するものだった可能性を示唆した。
PSGによる大型補強が本格化している
デンベレの去就が膠着状態にある一方で、PSGは他の重要人物の確保に向けて迅速に動いている。『ル・パリジャン』紙によると、ファビアン・ルイス、ブラッドリー・バルコラ、そしてルイス・エンリケ監督との契約延長が、クラブの最優先課題となっている。ルイスとの契約はすでに合意に至ったと報じられ、バルコラとの契約もまもなくまとまる見通しだが、ルイス・エンリケ監督とは2030年まで指揮を執るという「一種の原則合意」が成立している。 しかし、デンベレに関しては状況が明らかに異なると指摘されている。彼の具体的な将来に関する正式な交渉はまだ始まっていないからだ。
- AFP
デンベレは岐路に立たされている
他の選手の契約更新が急速に進む一方で、デンベレを巡る沈黙が際立つ状況は、欧州王者にとって戦略的な岐路に立っていることを浮き彫りにしている。PSGの首脳陣は、初のチャンピオンズリーグ制覇を受けて、安定した王朝を築き上げる決意を固めているが、チームの象徴的存在である彼の契約交渉が進展していないことは、マンチェスター・シティのような獲得を狙うクラブにとって一筋の希望の光となっている。 現時点では、デンベレは依然としてパリ・サンジェルマンの選手だが、サッカー界は、先日の会談が報道されている通り純粋なものであったのかどうか、注視し続けることになるだろう。
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