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FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP
Yosua Arya
翻訳者：

ウスマン・デンベレ、バロンドール候補でPSG勢が上位を占める中、「世界最高」のフヴィチャ・クヴァラツヘリアを支持

フヴィチャ・クヴァラツヘリア
ウスマン・デンベレ
パリ・サンジェルマン
リーグ・アン

現バロンドール受賞者のウスマン・デンベレが、パリ・サンジェルマンのチームメートであるフヴィチャ・クヴァラツヘリアについて、今年その権威ある賞を受賞できると支持した。フランス人ウインガーは元ナポリのスターの驚異的な好調ぶりを称賛した一方で、クヴァラツヘリアは、もし投票するならデンベレの受賞継続を支持すると主張している。

  • PSGがバロンドール候補リストを席巻

    PSGは、2026年バロンドール授賞式で記憶に残る夜を迎えることになりそうだ。欧州王者の同クラブは、この権威ある賞の30人の候補者リストに史上最多となる10選手を送り込んでいる。

    デンベレは昨年、この栄誉を手にし、フランスの強豪にとって大きな節目となった。今やクラブは、2年連続となるチャンピオンズリーグ優勝を成し遂げたことで、新たな受賞者を輩出する最有力候補とみられている。

    デンベレは引き続き連覇の有力候補だ。ただ、圧巻のシーズンを受けてクヴァラツヘリアが有力候補として浮上しており、チーム内から激しい争いに直面している。

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  • Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

    デンベレ、クバラツヘリアの受賞を支持

    自身も圧巻のパフォーマンスを見せているにもかかわらず、デンベレはこの競技における最高の個人賞に向けて、チームメートを積極的に後押ししている。フランス代表は、クバラツヘリアの欧州での際立ったパフォーマンスこそが、その座を継ぐにふさわしいと考えている。

    Ligue 1+の取材に応じたデンベレは、自身の考えを明確にし、こう語った。「先にも言ったように、パリの選手が受賞してくれればと思っている。特にクバラだ。彼は本当に素晴らしいシーズンを送った。彼が受賞することを願っている。私にとって、彼は世界最高の選手だ。昨季の彼のシーズンは信じられないものだった。語る必要はない。あとは投票に委ねる」

  • 欧州王者同士の相互リスペクト

    PSGの2人のスターの間にある敬意は、完全に相思相愛のものだ。デンベレがチームメイトを後押しする一方で、クバラツヘリアもまた、フランス代表が再びその賞を受けるにふさわしいと確信している。元ナポリFWは、デンベレがチームに及ぼす決定的な影響力を強調した。

    「私ならウスに投票する。彼のチームをけん引する力は非常に重要だ」とクバラツヘリアは語った。「彼が一緒にいてくれてうれしい」

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    ロンドンでバロンドール授賞式が開催される予定だ

    サッカー界はまもなく、ゴールデンボールを手にする者が誰なのかを知ることになる。第70回バロンドール授賞式は、2026年10月26日（月）にロンドンで開催される予定だ。PSGはイングランドの地で、再び歴史的な偉業を祝うことを望んでいる。

    その一方で、フランス王者はピッチ上で集中を保たなければならない。3季連続のチャンピオンズリーグ制覇を目指す中、今季も歴史を作り続けようとしている。

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