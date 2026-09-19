PSGは、2026年バロンドール授賞式で記憶に残る夜を迎えることになりそうだ。欧州王者の同クラブは、この権威ある賞の30人の候補者リストに史上最多となる10選手を送り込んでいる。

デンベレは昨年、この栄誉を手にし、フランスの強豪にとって大きな節目となった。今やクラブは、2年連続となるチャンピオンズリーグ優勝を成し遂げたことで、新たな受賞者を輩出する最有力候補とみられている。

デンベレは引き続き連覇の有力候補だ。ただ、圧巻のシーズンを受けてクヴァラツヘリアが有力候補として浮上しており、チーム内から激しい争いに直面している。