試合後、M6の取材に応じたデンベレは、ムバッペの助言が試合の流れを変えたと説明した。また、PKを外したにもかかわらず、ムバッペのキャプテンシーを称えた。

「キリアンは、（ゴールが決まる）2、3分前に、中央に留まるよう私に言ったんだ。『チャンスがあればすぐにカウンター攻撃を仕掛ける』ってね」とデンベレは説明した。

「そして、その通りに。彼はスペースを作る素晴らしい動きをした。自分が少しフリーだと分かっていたので、枠内にシュートすることを意識したら決まった」

ムバッペのリーダーシップについて、デンベレはMaxifootの取材に「彼は素晴らしい選手で、我々のキャプテンだ。恐れを知らず、メンタリティが強い。もっと得点を期待している」と語った。