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ウスマン・デンベレは、フランスがモロッコを破り準決勝進出した試合で、キリアン・ムバッペの「恐れを知らない」助言が決定的なゴールにつながったと語った。
ムバッペの指示が勝敗を分けた
フランスはモロッコを2－0で下し、ワールドカップ準決勝進出を決めた。デンベレは、2点目のきっかけはムバッペの機転だと語った。デンベレによると、その直前、ムバッペから「中央に残り、カウンターに備えろ」と指示されていたという。その後、キャプテン・ムバッペがスペースを作り、デンベレが隙を突いてゴールを決めた。 この結果、ディディエ・デシャン監督率いるフランス代表は3大会連続の準決勝進出を決めた。
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デンベレがムバッペを称賛し、リーダーシップを語る
試合後、M6の取材に応じたデンベレは、ムバッペの助言が試合の流れを変えたと説明した。また、PKを外したにもかかわらず、ムバッペのキャプテンシーを称えた。
「キリアンは、（ゴールが決まる）2、3分前に、中央に留まるよう私に言ったんだ。『チャンスがあればすぐにカウンター攻撃を仕掛ける』ってね」とデンベレは説明した。
「そして、その通りに。彼はスペースを作る素晴らしい動きをした。自分が少しフリーだと分かっていたので、枠内にシュートすることを意識したら決まった」
ムバッペのリーダーシップについて、デンベレはMaxifootの取材に「彼は素晴らしい選手で、我々のキャプテンだ。恐れを知らず、メンタリティが強い。もっと得点を期待している」と語った。
フランスのベテラン中心のチームが再び実力を発揮した
デンベレはフランス代表が再びワールドカップ準決勝に進出したことを喜び、決勝進出と優勝が目標だと強調した。
「とても嬉しい」とデンベレは語った。「フランス代表として3大会連続で準決勝に進めたことは並外れた快挙だ。集中力を保ち、最後まで勝ちたい」
また、代表で10年プレーしたベテランとして責任を語る。「私は代表最古参の一人です。だから皆の発言を尊重します。集中し続け、強いモロッコにも勝てました」
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準決勝が待っている
フランスは準決勝のためダラスへ遠征し、スペイン対ベルギーの勝者と対戦する。ムバッペが攻撃を牽引し、モロッコ戦でデンベレとの連携が機能したように、その勢いで次の難関に挑み、ワールドカップ決勝進出を狙う。
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