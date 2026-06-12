ウスマン・デンベレは、キリアン・エムバペの扱いは「非常に不公平」と批判し、代表チームメイトを「素晴らしい人物」と称えた。

『マルカ』紙の取材にデンベレは、ムバッペが他の選手とは異なる基準で評価されていると主張。批判がサッカーの枠を超え、些細な振る舞いが取り沙汰されていると指摘した。

「彼への批判は不公平だ」とデンベレは語る。「少し行き過ぎている。彼は素晴らしい選手であり、ピッチ外でも素晴らしい人間だ。私は彼を長く知っている。ムバッペだからというだけで批判が度を越えている。

靴ひもを結ぶかどうか、靴下を直すかどうかで批判するのは行き過ぎだ。彼は人間であり、並外れた才能を持つ選手なのだから」と語った。