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ウスマン・デンベレは、キリアン・エムバペの扱いは「非常に不公平」と批判し、代表チームメイトを「素晴らしい人物」と称えた。
デンベレ、高まる批判からムバッペを擁護
過去1年間、ムバッペはピッチ上のプレーだけでなく私生活でも注目されてきた。しかし、代表チームメイトのデンベレは、その監視が過剰だと感じている。デンベレは、ムバッペが世界屈指の選手でクラブ・代表で成果を残しているにもかかわらず、注目が increasingly personal になっていると強調した。
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デンベレ、ムバッペへの批判は行き過ぎだと指摘
『マルカ』紙の取材にデンベレは、ムバッペが他の選手とは異なる基準で評価されていると主張。批判がサッカーの枠を超え、些細な振る舞いが取り沙汰されていると指摘した。
「彼への批判は不公平だ」とデンベレは語る。「少し行き過ぎている。彼は素晴らしい選手であり、ピッチ外でも素晴らしい人間だ。私は彼を長く知っている。ムバッペだからというだけで批判が度を越えている。
靴ひもを結ぶかどうか、靴下を直すかどうかで批判するのは行き過ぎだ。彼は人間であり、並外れた才能を持つ選手なのだから」と語った。
ムバッペは依然としてフランス代表の戦術の要である
ムバッペをめぐる外部での議論がニュースをにぎわせる一方で、ロッカールームでの彼の立場は変わっていない。このウイングは、ピッチ内外でのムバッペの影響力を強調し、彼がチームの中核であることを再確認した。
デンベレは「フランス代表では、彼は私たちと非常に良好な関係を築いている。彼はリーダーであり、キャプテンであり、非常に重要な選手だ」と語った。
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ムバッペは引き続きフランス代表を率いる
フランスは2026年ワールドカップでも、引き続き主将の指導力と実力を頼りにする。レ・ブルーは6月16日にグループI初戦でセネガルと、22日にイラクと対戦し、下旬にノルウェー戦でグループステージを締める。