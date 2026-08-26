AFP
翻訳者：
ウスマン・デンベレは負荷管理のためパリ・サンジェルマンから休養を与えられ、リール戦を欠場することになった
休養プログラムは慎重に組まれた
デンベレは、厳しい夏のスケジュールを経た後にフィジカルコンディションの回復を図るため、PSGの次節リーグ・アンでのリール遠征を欠場する。今回の決定は、ルイス・エンリケ監督とルイス・カンポス率いるスポーツ部門の合意のもとで下された。主力ウインガーには、厳しい秋の日程を前にエネルギーレベルを回復し、試合勘を取り戻すための一時休養が与えられている。
- Getty Images Sport
クラブが公式声明を発表
パリ・サンジェルマンはこのFWの状況について迅速に明確化し、クラブの公式発信で正式な更新を発表した。「監督およびスポーツ部門との合意のもと、ウスマン・デンベレには今後数日間の休養を与えることが決定された。来週月曜日にチームの全体練習へ復帰する」
プレシーズンの準備が短縮される
この決定は、デンベレがワールドカップでの代表活動を終えた後、十分な休養もPSGでのプレシーズンをフルでこなすこともないまま、そのままクラブに合流していたことを受けたものだ。クラブはその後、同選手を段階的に実戦復帰させており、UEFAスーパーカップのアストン・ビラ戦、トロフェ・デ・シャンピオンのランス戦ではベンチから起用していた。しかし、レンヌ戦で先発し、ハーフタイムで交代した後、クラブは燃え尽きや負傷のリスクを避けるため、出場時間を管理する対応に乗り出した。
- PsnewZ
代わりの攻撃オプションも使える
このウインガーの一時的な欠場により、レンヌ戦で重要な2ゴールを決めたフェラン・トーレスが最前線を担う扉が開かれた。エンリケは、主力選手のコンディションを損なうことなく、効果的にローテーションを行うために必要な攻撃の選手層を備えている。それでも、今週末にスタッド・ピエール・モーロワへ乗り込むフランス王者には、粘り強い組織的なパフォーマンスが求められる。
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