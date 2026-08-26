この決定は、デンベレがワールドカップでの代表活動を終えた後、十分な休養もPSGでのプレシーズンをフルでこなすこともないまま、そのままクラブに合流していたことを受けたものだ。クラブはその後、同選手を段階的に実戦復帰させており、UEFAスーパーカップのアストン・ビラ戦、トロフェ・デ・シャンピオンのランス戦ではベンチから起用していた。しかし、レンヌ戦で先発し、ハーフタイムで交代した後、クラブは燃え尽きや負傷のリスクを避けるため、出場時間を管理する対応に乗り出した。