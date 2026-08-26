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ライブ
FBL-FRA-SUPER CUP-LENS-PSGAFP
Adhe Makayasa

翻訳者：

ウスマン・デンベレは負荷管理のためパリ・サンジェルマンから休養を与えられ、リール戦を欠場することになった

ウスマン・デンベレ
パリ・サンジェルマン
リール 対 パリ・サンジェルマン
リール
リーグ・アン

パリ・サンジェルマンは、FWウスマン・デンベレについて、負担の大きかった夏を終えた後の重いフィジカル面の負荷を管理するため、短期間の休養を与えると発表した。これにより、フランス代表のデンベレは次節リーグ・アンのリール戦を欠場し、来週月曜日の朝にパリで全体練習へ復帰する予定となった。

  • 休養プログラムは慎重に組まれた

    デンベレは、厳しい夏のスケジュールを経た後にフィジカルコンディションの回復を図るため、PSGの次節リーグ・アンでのリール遠征を欠場する。今回の決定は、ルイス・エンリケ監督とルイス・カンポス率いるスポーツ部門の合意のもとで下された。主力ウインガーには、厳しい秋の日程を前にエネルギーレベルを回復し、試合勘を取り戻すための一時休養が与えられている。

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  • Paris Saint-Germain Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

    クラブが公式声明を発表

    パリ・サンジェルマンはこのFWの状況について迅速に明確化し、クラブの公式発信で正式な更新を発表した。「監督およびスポーツ部門との合意のもと、ウスマン・デンベレには今後数日間の休養を与えることが決定された。来週月曜日にチームの全体練習へ復帰する」

  • プレシーズンの準備が短縮される

    この決定は、デンベレがワールドカップでの代表活動を終えた後、十分な休養もPSGでのプレシーズンをフルでこなすこともないまま、そのままクラブに合流していたことを受けたものだ。クラブはその後、同選手を段階的に実戦復帰させており、UEFAスーパーカップのアストン・ビラ戦、トロフェ・デ・シャンピオンのランス戦ではベンチから起用していた。しかし、レンヌ戦で先発し、ハーフタイムで交代した後、クラブは燃え尽きや負傷のリスクを避けるため、出場時間を管理する対応に乗り出した。

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    代わりの攻撃オプションも使える

    このウインガーの一時的な欠場により、レンヌ戦で重要な2ゴールを決めたフェラン・トーレスが最前線を担う扉が開かれた。エンリケは、主力選手のコンディションを損なうことなく、効果的にローテーションを行うために必要な攻撃の選手層を備えている。それでも、今週末にスタッド・ピエール・モーロワへ乗り込むフランス王者には、粘り強い組織的なパフォーマンスが求められる。

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