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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

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ウスマン・デンベレは再びできるか？ PSGのスターはチャンピオンズリーグとワールドカップ制覇を目標に、「もっと多くの」バロンドール獲得を望んでいる。

ウスマン・デンベレ
パリ・サンジェルマン
チャンピオンズ リーグ
リーグ・アン
バロンドール

パリ・サンジェルマンのウスマン・デンベレが、今夏欧州と代表で挑む大会に向け、チームと個人の目標を語った。チャンピオンズリーグ2度目の制覇、フランス代表でのワールドカップ優勝、そしてバロンドール受賞。彼はまだ欲求が満たされていないと明言した。

  • クラブと代表での野心的な目標

    RMC番組Rothen s’enflamme』のインタビューで、PSGのデンベレは最高峰のタイトルをさらに獲得したいと語った。すでに頂点に立つ彼は、2026年に2度目のCL制覇、フランス代表での2度目のW杯優勝、2度目のバロンドール受賞という歴史的「トリプル・ダブル」を目指す。

    2025年バロンドール受賞者は、チーム優先しつつも個人としての意欲も高いと明かした。「一度勝つと何度も勝ちたくなるが、私はまずチームを最優先する」と語った。 「何よりも重要なのはチャンピオンズリーグ制覇だ。代表では、昔から抱く目標、つまり素晴らしいワールドカップを戦うこと。その先は、その時になってから考える」

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  • Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025Getty Images Sport

    ルイス・エンリケの下で率先垂範する

    パリでのデンベレの復活には、PSGのルイス・エンリケ監督の指導が大きな影響を与えている。このウイングは、スペイン人監督が求める守備的な役割も積極的に果たしつつ、今シーズンは全大会通算19ゴール11アシストを記録するなど、より完成度の高い選手へと成長した。彼はこの成長の要因について、チーム内での自身の役割を明確に理解していることを挙げている。

    「私はボールを持つたびにベストを尽くし、成長して手本を示そうと心がけています」とデンベレは語る。「この2年間、その姿勢が実を結んでいます。監督は、私にチームで重要な役割があると話しました。それは年上の選手にも年下の選手にも手本を示すことです。これからも大小問わずすべての試合で結果を出したいです」

  • パリでの長期的な将来

    パルク・デ・プランスを本拠地とするチームでは、トップスターの去就がたびたび話題になる。しかしデンベレは、リーグ・アン王者への忠誠を明確に示している。個人としての成長を追い求めつつ、パリで進行中のプロジェクトに完全に適応しており、近い将来に移籍するつもりはない。

    2028年までの契約を結ぶ彼は、クラブやロッカールームで落ち着いており、「来シーズンも100％チームに在籍する」と断言。スタッフ、会長、チームメイトとの関係にも満足している。

  • Ousmane Dembele PSG 2025-26Getty Images

    さらなるタイトル獲得への挑戦

    トロフィーを掲げる喜びへの飽くなき渇望が、デンベレを過去2シーズンで欧州屈指のアタッカーに押し上げた。元バルセロナ所属の彼は、数字は闘争心の副産物に過ぎないと語る。「ゴールもアシストもトロフィーも欲しい」とウイングは語った。

    PSGは5月30日、プスカシュ・アリーナでの決勝でアーセナルと対戦し、チャンピオンズリーグ2連覇を狙う。

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