ウスマン・デンベレは再びできるか？ PSGのスターはチャンピオンズリーグとワールドカップ制覇を目標に、「もっと多くの」バロンドール獲得を望んでいる。

パリでのデンベレの復活には、PSGのルイス・エンリケ監督の指導が大きな影響を与えている。このウイングは、スペイン人監督が求める守備的な役割も積極的に果たしつつ、今シーズンは全大会通算19ゴール11アシストを記録するなど、より完成度の高い選手へと成長した。彼はこの成長の要因について、チーム内での自身の役割を明確に理解していることを挙げている。

「私はボールを持つたびにベストを尽くし、成長して手本を示そうと心がけています」とデンベレは語る。「この2年間、その姿勢が実を結んでいます。監督は、私にチームで重要な役割があると話しました。それは年上の選手にも年下の選手にも手本を示すことです。これからも大小問わずすべての試合で結果を出したいです」