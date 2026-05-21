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ウスマン・デンベレは再びできるか？ PSGのスターはチャンピオンズリーグとワールドカップ制覇を目標に、「もっと多くの」バロンドール獲得を望んでいる。
クラブと代表での野心的な目標
RMC番組『Rothen s’enflamme』のインタビューで、PSGのデンベレは最高峰のタイトルをさらに獲得したいと語った。すでに頂点に立つ彼は、2026年に2度目のCL制覇、フランス代表での2度目のW杯優勝、2度目のバロンドール受賞という歴史的「トリプル・ダブル」を目指す。
2025年バロンドール受賞者は、チーム優先しつつも個人としての意欲も高いと明かした。「一度勝つと何度も勝ちたくなるが、私はまずチームを最優先する」と語った。 「何よりも重要なのはチャンピオンズリーグ制覇だ。代表では、昔から抱く目標、つまり素晴らしいワールドカップを戦うこと。その先は、その時になってから考える」
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ルイス・エンリケの下で率先垂範する
パリでのデンベレの復活には、PSGのルイス・エンリケ監督の指導が大きな影響を与えている。このウイングは、スペイン人監督が求める守備的な役割も積極的に果たしつつ、今シーズンは全大会通算19ゴール11アシストを記録するなど、より完成度の高い選手へと成長した。彼はこの成長の要因について、チーム内での自身の役割を明確に理解していることを挙げている。
「私はボールを持つたびにベストを尽くし、成長して手本を示そうと心がけています」とデンベレは語る。「この2年間、その姿勢が実を結んでいます。監督は、私にチームで重要な役割があると話しました。それは年上の選手にも年下の選手にも手本を示すことです。これからも大小問わずすべての試合で結果を出したいです」
パリでの長期的な将来
パルク・デ・プランスを本拠地とするチームでは、トップスターの去就がたびたび話題になる。しかしデンベレは、リーグ・アン王者への忠誠を明確に示している。個人としての成長を追い求めつつ、パリで進行中のプロジェクトに完全に適応しており、近い将来に移籍するつもりはない。
2028年までの契約を結ぶ彼は、クラブやロッカールームで落ち着いており、「来シーズンも100％チームに在籍する」と断言。スタッフ、会長、チームメイトとの関係にも満足している。
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さらなるタイトル獲得への挑戦
トロフィーを掲げる喜びへの飽くなき渇望が、デンベレを過去2シーズンで欧州屈指のアタッカーに押し上げた。元バルセロナ所属の彼は、数字は闘争心の副産物に過ぎないと語る。「ゴールもアシストもトロフィーも欲しい」とウイングは語った。
PSGは5月30日、プスカシュ・アリーナでの決勝でアーセナルと対戦し、チャンピオンズリーグ2連覇を狙う。