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ウスマン・デンベレはバロンドールをどこに飾っているのか？PSGのスター選手は、ティエリ・アンリの質問に答え、子供のような誇りをもってその栄誉ある賞について語った。
アンフィールドでの勝利でデンベレが活躍
火曜日のアンフィールドで主役だったのはデンベレだ。72分と91分の2得点を挙げ、ホームの観客を黙らせ、PSGのCL準決勝進出を決めた。今季欧州では10試合4ゴール目。MOM級の活躍後、米CBSスポーツ『Golazo』に出演した。
本格的な戦術論に入る前、彼は元フランス代表ティエリ・アンリらと冗談を交わし、「僕の英語は下手なんだ」と笑いながら認め、母国語でインタビューを続けた。
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黄金のボールが眠る小さな家
チームの欧州2冠への野望を語った後、アンリはPSGの10番に2025年バロンドールをどこに保管しているかと尋ねた。この賞は32試合で16ゴール8アシストの活躍を称えたものだ。デムベレはハイテク金庫ではなく、テレビの前に置いていると答え、パネリストを魅了した。 「テレビの前です。子供の頃、お母さんがトロフィーをテレビの横に置いてくれたのと同じです」と笑いながら語った。
アーセナルレジェンドの賛辞
このウインガーのユーモラスな発言に、アンリは温かく反応した。伝説のストライカーは、リヴァプールとの激闘で同胞が示した高い決定力を称えた。アンリは彼のフィニッシュ力を褒め、「とにかくブラボー。俺はいつも、プレーを最後までやり遂げれば仕事は『終わり』、つまり『決着』がつくと思っていた」と話した。
リーグ・アン17試合で10得点を挙げるも現状に満足しないデンベレは、今季の激戦に全力投球し、再登場への意欲を示した。「準決勝で会えることを願っているし、決勝でも会えるかもしれないね」
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パリの人々を次に何が待ち受けるのか
PSGは準決勝の対戦相手がバイエルン・ミュンヘンかレアル・マドリードになるかを待つ。第1戦をアウェイで2-1で制したバイエルンが現在優位。