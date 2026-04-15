ウスマン・デンベレはバロンドールをどこに飾っているのか？PSGのスター選手は、ティエリ・アンリの質問に答え、子供のような誇りをもってその栄誉ある賞について語った。

火曜日のアンフィールドで主役だったのはデンベレだ。72分と91分の2得点を挙げ、ホームの観客を黙らせ、PSGのCL準決勝進出を決めた。今季欧州では10試合4ゴール目。MOM級の活躍後、米CBSスポーツ『Golazo』に出演した。

本格的な戦術論に入る前、彼は元フランス代表ティエリ・アンリらと冗談を交わし、「僕の英語は下手なんだ」と笑いながら認め、母国語でインタビューを続けた。