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ウスマン・デンベレはチャンピオンズリーグ決勝を欠場する恐れがあるのか？ パリ・サンジェルマンのエースがパリFC戦で途中交代し、ルイス・エンリケ監督が負傷状況を報告した。
チャンピオンズリーグ決勝への懸念
日曜のスタッド・ジャン・ブアンでの試合中、デンベレは太ももを痛め、早々にピッチを退いた。5月30日のチャンピオンズリーグ決勝アーセナル戦を前に、このタイミングでの負傷はチームに大きな痛手だ。
29歳のデムベレはパリFC戦の序盤に打撲で途中交代。チームは2連覇を狙うが、彼の欠場は大きな痛手だ。
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ルイス・エンリケは依然として楽観的だ
デンベレが足を引きずってピッチを去ったが、PSGのルイス・エンリケ監督は試合後「大したことはない」と語った。月曜に検査を予定しながらも、予防的な交代だった可能性を示唆した。
「単なる疲労だと思う」とエンリケ監督は語り、「まだ2週間ある。深刻な事態ではないと信じている」と続けた。
ワールドカップへの影響
この負傷は、所属クラブだけでなくフランス代表にも懸念だ。デンベレはディディエ・デシャン監督が選んだ2026年ワールドカップ代表に選ばれており、長期の筋肉系故障は大会準備に影響する恐れがある。バロンドール受賞者である彼は、「レ・ブルー」の攻撃陣にとって不可欠な存在だ。
代表スタッフは月曜の検査結果を固唾を呑んで見守る。現在はチャンピオンズリーグ決勝まで約2週間あり、その期間で完全回復を目指す。
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ブダペストへのカウントダウン
クラブが公式医療報告を発表するまで、PSG首脳陣は冷静だ。ブダペストでのアーセナルとのチャンピオンズリーグ決勝まで、29歳のフォワードを試合コンディションに回復させる猶予は12日ある。デンベレは今季PSGで39試合に出場し、19ゴール11アシストを記録している。