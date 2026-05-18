ウスマン・デンベレはチャンピオンズリーグ決勝を欠場する恐れがあるのか？ パリ・サンジェルマンのエースがパリFC戦で途中交代し、ルイス・エンリケ監督が負傷状況を報告した。

日曜のスタッド・ジャン・ブアンでの試合中、デンベレは太ももを痛め、早々にピッチを退いた。5月30日のチャンピオンズリーグ決勝アーセナル戦を前に、このタイミングでの負傷はチームに大きな痛手だ。

29歳のデムベレはパリFC戦の序盤に打撲で途中交代。チームは2連覇を狙うが、彼の欠場は大きな痛手だ。