ウスマン・デンベレの後継者か？ ボーンマスのスター、ジュニア・クルピがバロンドール受賞者の後継候補としてフランスの名門クラブから注目されている。

パリのクラブが獲得に動き出した最大の理由は、クロウピの卓越した戦術的柔軟性だ。ルイス・エンリケ監督の厳しいシステムに完璧に合う。彼はセンターフォワードだけでなくワイドなサイドポジションでもプレーでき、スペイン人指揮官が求めるダイナミックな選手像そのものである。この多才さから、将来はデンベレの後継者として育成されているとの憶測も高まっている。

代表ベテランは今も不可欠だが、故障が多く、その信頼性は課題だ。そこで、攻撃の安定性を保つため、信頼できる多機能フォワードの獲得が急務となっている。