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ウスマン・デンベレの後継者か？ ボーンマスのスター、ジュニア・クルピがバロンドール受賞者の後継候補としてフランスの名門クラブから注目されている。
新進気鋭の才能がパリの人々の注目を集める
フランスのメディア「But! Football Club」によると、PSGはクロピがロリアンでプレーし始めた初期から注目していた。しかし、ボーンマスはロリアンとの良好な関係を活かし、素早く獲得に動いた。
プレミアリーグ移籍後もその評価は急上昇。リーグ2最終シーズンに30試合22得点を記録し、イングランドでも20歳ながら33試合13得点をマーク。大きな舞台でもポテンシャルを示した。
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多才ゆえ、彼は理想の後継者だ。
パリのクラブが獲得に動き出した最大の理由は、クロウピの卓越した戦術的柔軟性だ。ルイス・エンリケ監督の厳しいシステムに完璧に合う。彼はセンターフォワードだけでなくワイドなサイドポジションでもプレーでき、スペイン人指揮官が求めるダイナミックな選手像そのものである。この多才さから、将来はデンベレの後継者として育成されているとの憶測も高まっている。
代表ベテランは今も不可欠だが、故障が多く、その信頼性は課題だ。そこで、攻撃の安定性を保つため、信頼できる多機能フォワードの獲得が急務となっている。
重要な人脈があれば、合意がまとまりやすくなる
移籍を後押しするもう一つの要因が代理人だ。クルピの代理人はムッサ・シソコで、彼はパリ・サンジェルマン首脳陣と強い関係を築いている。シソコはブラッドリー・バルコラ、デシレ・ドゥエ、ランダル・コロ・ムアニ、デンベレも担当しており、そのネットワークが交渉をスムーズにする可能性がある。
スポーツアドバイザーのルイス・カンポスが獲得を決断すれば、これらの関係が交渉をスムーズにするだろう。高額報酬のイングランドから引き抜くのは難しいが、PSGにはその移籍を成立させる資金力もスポーツ面の魅力もある。
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クルピとPSGの今後はどうなるのか？
クルピの当面の焦点はボーンマスでの急速な成長だ。一方、PSGは夏の補強を慎重に検討している。29歳のデンベレは今シーズン40試合で20得点を挙げたが、体調不良で出場時間は2200分にとどまった。
そのためクラブは長期的な後継者確保へ正式オファーを出す可能性が高い。移籍が実現すれば、このセンセーショナルなフォワードは欧州のエリートチームの一員となり、有望なキャリアに大きな転機を迎えるだろう。