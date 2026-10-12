デュガリーは、選手にどのようなメッセージを送っているのか、疑問を呈し続けた。「もし彼が十分なレベルに達しなければ、バロンドールを受賞し、天文学的な年俸で契約を延長し、フランス代表で活躍するはずの彼に、何と説明するのか？ 彼に何と言うのか？ 大した問題ではない、彼はバロンドール受賞者なのだから……。バロンドール受賞者について、どんな印象を与えているか分かっているのか？ 彼が受賞に値したのは間違いない。だが、3試合に1試合しか起用しないのは、どういう考えなのか？」