AFP
翻訳者：
ウスマン・デンベレの出場時間の少なさを巡り議論が白熱。パリ・サンジェルマンは重要なマンチェスター・シティ戦へ向け準備を進める
スターFWを休ませる
パリ・サンジェルマンは今季、デンベレの起用に極めて慎重な姿勢を取っている。土曜日に3-1で勝利したル・マン戦では、今季序盤のリール戦と同様に、このFWを完全休養させた。
『RMCスポーツ』によると、クラブは水曜日のマンチェスター・シティとのチャンピオンズリーグの試合を前に休養が必要だと公式に説明している。しかし、デンベレは直近のイタリア戦とベルギー戦でもフランス代表のキャプテンマークを巻きながら目立った活躍を見せられず、ルイス・エンリケ監督の下での現在の試合勘やコンディションに疑問が生じている。
- (C)Getty Images
デュガリー、避けられない衝突を予想
月曜日、クリストフ・デュガリーはこの状況に強い懸念を示した。「PSGには我々の知らないデータがあるはずだ。だが、いずれ衝突に発展すると思う」とデュガリーは語った。「彼のパリでのプレーは平凡で、フランス代表でも同じだ。それが続けば、精神面にも影響が出る。彼の負傷を恐れているのか、それとも2月に万全の状態で臨めるようにするためなのか？ だが、今から2月まで、いつまで彼を休ませておくつもりなのか？ このやり方は驚きを通り越している」
バロンドールのイメージに疑問を呈する
デュガリーは、選手にどのようなメッセージを送っているのか、疑問を呈し続けた。「もし彼が十分なレベルに達しなければ、バロンドールを受賞し、天文学的な年俸で契約を延長し、フランス代表で活躍するはずの彼に、何と説明するのか？ 彼に何と言うのか？ 大した問題ではない、彼はバロンドール受賞者なのだから……。バロンドール受賞者について、どんな印象を与えているか分かっているのか？ 彼が受賞に値したのは間違いない。だが、3試合に1試合しか起用しないのは、どういう考えなのか？」
- AFP
デンベレとPSG、今後はどうなる？
エリック・ディ・メコはすぐさま、監督の起用法を擁護した。「アーセナル戦で彼をメンバーに入れず、あるいは試合終盤に時折しか起用しないことで、彼の力を100％、いや120％まで引き出した監督がいるとすれば、それはルイス・エンリケだ。それでも、君たちを２度の欧州王者に導いた人物を批判し続ければいい」と主張した。デンベレは水曜日、PSGがマンチェスター・シティとのアウェー戦に臨む際に、批判する人々を黙らせたいところだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。