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ウスマン・デンベレによるPSGへの痛烈な批判は「良い結果をもたらした」――ヴィティーニャが、バロンドール受賞のウインガーによるチームメイトへの公の批判を擁護
デンベレが求めるチームワーク
この騒動は2月中旬にさかのぼる。当時、レンヌ戦で3-1という残念な敗北を喫した直後、不満を募らせたデンベレがチームメイトの姿勢を厳しく批判したのだ。フランス代表の彼は試合後のコメントで遠慮なく本音を語り、特定の選手たちに対し、自己中心的なプレーをやめ、クラブのエンブレムを最優先にするよう求めた。
「もっと強い意欲を持たなければならないと思う。何よりもまず、試合に勝つためにパリ・サンジェルマンのためにプレーしなければならない」と、デムベレは当時語った。「ピッチ上で各自が孤立してプレーしていてはうまくいかないし、我々が望むタイトルも獲得できないからだ」
さらに彼はこう付け加えた。「昨シーズン、我々は自分自身を考える前に、クラブ、エンブレム、そしてパリ・サンジェルマンを最優先にした。特にこうした試合では、その姿勢を取り戻す必要があると思う。シーズンも後半戦に入ったことは分かっている。最優先されるべきはパリ・サンジェルマンであり、個人ではない。」
- (C)Getty Images
ヴィティーニャは「熱血」なウインガーを支持している
PSGがリヴァプールと対戦するチャンピオンズリーグ準々決勝の大一番を控えて、ヴィティーニャは、ロッカールームのメンバーがあの公の叱責を不快に思っていなかったことを明かした。むしろ、このミッドフィルダーは、困難な局面におけるデンベレのリーダーシップを称賛し、その激昂がルイス・エンリケ監督率いるチームにとって必要な「目覚めのきっかけ」となったと示唆した。
「よく覚えているよ」とヴィティーニャは火曜日の記者会見で語った。「言えるのは、僕たちもそのことについて話し合ったということだ。 我々は落ち着いている。チームメイトのことをよく知っている。試合終了時に彼が少し『熱くなっていた』のは良いことだ。彼が発言したのは当然のことだ。たとえ彼の言うことに多少の正しさがあったとしても、我々はそれを前向きに受け止め、前へ進んだ。そして、それが良い結果をもたらしたことが分かった。」
PSGの調子への影響
この結果は、デンベレの暴言が変化のきっかけとなったというヴィティーニャの主張を確かに裏付けている。 レンヌ戦での敗北とその後の騒動以来、PSGは目覚ましい好調ぶりを見せている。デンベレの激怒の後に行われた9試合のうち7勝を挙げ、チャンピオンズリーグではモナコと引き分け、リーグ・アンでは同相手に1敗を喫した。その失態にもかかわらず、彼らは国内タイトル獲得に一歩近づくと同時に、欧州の大会でも勝ち進んでいる。
デムベレ自身も後に自身の発言を擁護し、「後悔は一切ない。チーム全体に向けた短いメッセージだったが、それが実を結んだと思う」と述べた。
- Getty Images Sport
注目はリヴァプール戦へ
PSGは、結束力を新たに高めてリヴァプールとの準々決勝第1戦に臨む。ルイス・エンリケ監督は、パルク・デ・プランスで強豪リヴァプールと対戦するにあたり、デンベレが求めたチームとしての結束力が維持されることを期待している。かつてPSGでプレーしたフゴ・エキティケがリヴァプールの一員として帰ってくるが、パリでは連勝記録を維持することに全力を注いでいる。