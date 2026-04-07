ウスマン・デンベレによるPSGへの痛烈な批判は「良い結果をもたらした」――ヴィティーニャが、バロンドール受賞のウインガーによるチームメイトへの公の批判を擁護

この騒動は2月中旬にさかのぼる。当時、レンヌ戦で3-1という残念な敗北を喫した直後、不満を募らせたデンベレがチームメイトの姿勢を厳しく批判したのだ。フランス代表の彼は試合後のコメントで遠慮なく本音を語り、特定の選手たちに対し、自己中心的なプレーをやめ、クラブのエンブレムを最優先にするよう求めた。

「もっと強い意欲を持たなければならないと思う。何よりもまず、試合に勝つためにパリ・サンジェルマンのためにプレーしなければならない」と、デムベレは当時語った。「ピッチ上で各自が孤立してプレーしていてはうまくいかないし、我々が望むタイトルも獲得できないからだ」

さらに彼はこう付け加えた。「昨シーズン、我々は自分自身を考える前に、クラブ、エンブレム、そしてパリ・サンジェルマンを最優先にした。特にこうした試合では、その姿勢を取り戻す必要があると思う。シーズンも後半戦に入ったことは分かっている。最優先されるべきはパリ・サンジェルマンであり、個人ではない。」



