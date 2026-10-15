悔しい後退があった一方、クラブには負傷中のロドリゴ・ゴメス（足首）、ベルトラン・トラオレ（ハムストリング）、ブバカル・トラオレ（ふくらはぎ）の3選手について、より明るい知らせが届いた。

3選手の回復状況について詳しく説明したヘイワードは、次のように続けた。「ロドリゴ・ゴメスの回復は順調だが、まだ初期段階だ。足首の靱帯を2本痛めており、単純なけがではなかった。

「まだ炎症が引くのを待っている。それが落ち着けば、状態を上げていき、屋外でのトレーニングに戻す。長期離脱にはならないので、比較的早く復帰できるはずだ。

「ベルトラン・トラオレはハムストリングに問題を抱えている。けが自体は比較的軽いが、筋肉の中でも特に厄介な部位で、慎重に対処しなければ再発しやすい。だからこそ、時間をかけて対応する必要がある。ただ、大きなけがではない。本人は懸命に取り組んでいて、経過も非常に良く、復帰までそう長くはかからない。

「ブバカル・トラオレはふくらはぎの問題で数週間離脱している。すでにピッチに戻り、リハビリ担当コーチとともに練習しており、経過は非常に良い。順調に回復していて、今後1、2週間で全体練習に復帰するだろう。治療への反応も非常に良い」