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ウォルヴァーハンプトンとメキシコに大打撃。ベテランFWラウール・ヒメネスが膝の負傷で1月まで欠場へ
靱帯の問題で状況が悪化、ロンドンでの手術が必要に
チャンピオンシップとメキシコ代表で経験を積んだFWは、左膝の手術が必要と判明し、1月まで戦列を離れる見通しだ。9月16日のカラバオカップでエヴァートンにアウェーで敗れた試合で内側側副靱帯を損傷した。
昨夏にフラムからウォルヴァーハンプトンへ復帰して以来、リーグ戦6試合で3得点を挙げていた。
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医療責任者が手術に関する判断を説明
新監督ラファエル・マルケスが指揮した最初の試合となった9月と10月の代表戦で未勝利に終わった代表チームにとって、ワールドカップで先発を務めるストライカーの離脱は大きな痛手だ。
保存療法によるリハビリで患部が治癒しなかった理由について、ウルブスのパフォーマンス部門ディレクターであるフィル・ヘイワード氏はクラブ公式サイトで説明した。「残念ながら、ラウールの負傷は我々の予想どおりには回復していません」
「通常、比較的軽度の負傷であれば靱帯は自然に治癒します。しかし、今回は予想どおりには回復せず、過去3週間にわたって定期的に画像検査を行ってきましたが、靱帯は想定したようには治っていません」
「そのため、金曜日にロンドンで手術を受けます。その後、再びプレーできるようになるまで約3カ月のリハビリが必要です」
負傷中の3人、回復に向け順調に前進
悔しい後退があった一方、クラブには負傷中のロドリゴ・ゴメス（足首）、ベルトラン・トラオレ（ハムストリング）、ブバカル・トラオレ（ふくらはぎ）の3選手について、より明るい知らせが届いた。
3選手の回復状況について詳しく説明したヘイワードは、次のように続けた。「ロドリゴ・ゴメスの回復は順調だが、まだ初期段階だ。足首の靱帯を2本痛めており、単純なけがではなかった。
「まだ炎症が引くのを待っている。それが落ち着けば、状態を上げていき、屋外でのトレーニングに戻す。長期離脱にはならないので、比較的早く復帰できるはずだ。
「ベルトラン・トラオレはハムストリングに問題を抱えている。けが自体は比較的軽いが、筋肉の中でも特に厄介な部位で、慎重に対処しなければ再発しやすい。だからこそ、時間をかけて対応する必要がある。ただ、大きなけがではない。本人は懸命に取り組んでいて、経過も非常に良く、復帰までそう長くはかからない。
「ブバカル・トラオレはふくらはぎの問題で数週間離脱している。すでにピッチに戻り、リハビリ担当コーチとともに練習しており、経過は非常に良い。順調に回復していて、今後1、2週間で全体練習に復帰するだろう。治療への反応も非常に良い」
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重要な試合で試される手薄な攻撃陣
チャンピオンシップで10位につけ、プレーオフ圏内のウェスト・ブロムと勝ち点3差のウォルヴァーハンプトンは、経験豊富な攻撃の中心選手を欠いて戦わなければならない。直近では金曜夜に不振のバーンリーと対戦する。バーンリーは21位で、降格圏のチームと勝ち点で並んでいる。代表戦でも、このストライカーは11月中旬に行われるメキシコ代表のCONCACAFネーションズリーグ準々決勝、ジャマイカ戦の第1戦と第2戦を欠場する。
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