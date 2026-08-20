ヘレフォード生まれのジェームズは、グラハム・ターナー率いるヘレフォード・ユナイテッド、バートン・アルビオン、ニューポート・カウンティで通算500試合以上のリーグ戦に出場した元ウェールズのセミプロDFトニー・ジェームズを父に持つ。バーミンガム・シティのアカデミーで成長を遂げ、17歳でセント・アンドリュースでトップチームデビュー。その後、同クラブで105試合に出場し、そのうち95試合はチャンピオンシップだった。

国際舞台では、18歳でクロアチア戦においてウェールズ代表のA代表初キャップを記録。通算出場数を26に伸ばし、リヒテンシュタイン戦では1得点も挙げている。2024年には、報じられるところによると400万ポンドの移籍金でレンヌへ渡り、リーグ・アンで24試合に出場した。

昨季のレスターでのレンタル期間中には、34試合で11得点4アシストを記録してクラブ内得点王となり、サポーター選出および選手選出の年間最優秀選手賞に加え、同部門のヤングプレーヤー賞も受賞した。