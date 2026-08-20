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ウォルヴァーハンプトンがレンヌからウェールズ代表ジョーダン・ジェームズを期限付き移籍で獲得完了
新戦力が陣容を強化する
22歳の同選手は、キーラン・トリッピアー、ラウル・ヒメネス、ラフィキ・サイドに続くウルヴスの今夏4人目の補強となった。今回の加入は、セサル・ペイショトが6月にヘッドコーチに就任して以降では2人目でもある。ウルヴスは、このウェールズ代表のシーズン終了後の完全移籍に切り替えるオプションを保有している。
- NurPhoto
指揮官が戦術的な多様性を称賛
モリニューでの今夏の再建において、中盤にダイナミズムをもたらす存在の確保はペイショトにとって中心的なテーマとなっており、このポルトガル人指揮官は、ジェームズが自身の戦術に理想的な運動能力と2部リーグでの経験を兼ね備えていると考えている。「ジョーダンはボックス・トゥ・ボックスのMFで、高いクオリティーを持っている。さらにチャンピオンシップをよく知っており、それは我々にとって重要だ」と、ペイショトはウルヴスの公式サイトに語った。
「彼は賢い選手で、インテリジェントな選手だ。我々のプレーのやり方と構造の中で、2つか3つのポジションをこなすことができる。チャンピオンシップを知る選手が多ければ多いほど、より良い」
急速な進歩が歩みを形作る
ヘレフォード生まれのジェームズは、グラハム・ターナー率いるヘレフォード・ユナイテッド、バートン・アルビオン、ニューポート・カウンティで通算500試合以上のリーグ戦に出場した元ウェールズのセミプロDFトニー・ジェームズを父に持つ。バーミンガム・シティのアカデミーで成長を遂げ、17歳でセント・アンドリュースでトップチームデビュー。その後、同クラブで105試合に出場し、そのうち95試合はチャンピオンシップだった。
国際舞台では、18歳でクロアチア戦においてウェールズ代表のA代表初キャップを記録。通算出場数を26に伸ばし、リヒテンシュタイン戦では1得点も挙げている。2024年には、報じられるところによると400万ポンドの移籍金でレンヌへ渡り、リーグ・アンで24試合に出場した。
昨季のレスターでのレンタル期間中には、34試合で11得点4アシストを記録してクラブ内得点王となり、サポーター選出および選手選出の年間最優秀選手賞に加え、同部門のヤングプレーヤー賞も受賞した。
- Focus Images
公式戦デビューが急速に近づいている
ペイショトは、ウルブスが中盤でより大きな主導権を握れるよう、ジェームズをいち早く戦力化したい考えだ。ウェールズ人MFのスタミナと得点力は、厳しい戦いが予想されるチャンピオンシップの長丁場において、切実に必要とされていた強みとなる。ジェームズは、ウルブスが土曜日にディープデイルでプレストンと対戦する一戦で、早くもデビューを果たす可能性がある。
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