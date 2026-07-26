ウェールズのレックサム女子、CL予選敗退で夢消える

アドラン・プレミアリーグ王者は、前ラウンドでFCピュニク（アルメニア）を下した勢いそのままに、競馬場のような熱気の中、試合に臨んだ。レックサムは序盤から圧倒的な自信でペースを握り、アウェイチームを後手に回らせた。

理想的なスタートを切った。開始10分も経たないうちにリリ・ジョーンズが先制点を奪い、ホームの観客を沸かせた。

リガのセットプレークリアミスから生まれたこのチャンスを、ジョーンズは正確なボレーでネットへ突き刺した。これが彼女の今夏2点目の欧州大会ゴールとなり、前半は1点だけでレックサムを次のステージへ導くかに見えた。