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ウェンブリーで行われた試合でノッツ・カウンティがサルフォード・シティに大勝し、リーグ・ワン昇格を決めた。この結果にデビッド・ベッカムとゲイリー・ネヴィルは落胆した。
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ウェンブリーの暑さの中、マグパイズが快進撃
気温37度の酷暑の中、ノッツ・カウンティはボール支配率で優位に立ち、決定的なフィニッシュで相手チームを圧倒した。慎重な立ち上がりとなったが、32分にジャッタのゴールでマグパイズが先制した。
GKベルショーの素早いカウンターからジョーンズのスルーパスでジャッタが今季17点目をサイドフットで決めた。
前半終了間際には、ハジ・ムノンガの危険なタックルで得たセットプレーから、ロッド・マクドナルドの折り返しをルーカス・ネスがヘディングで叩き込み2-0。サルフォードは後半、逆転へ追い込まれた。
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サルフォードは反撃の糸口を見出せずにいる
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、デビッド・ベッカムとゲイリー・ネヴィルが共同オーナーを務めるサルフォード・シティは、レギュラーシーズン中にカウンティを2度破っていたにもかかわらず、試合で主導権を握れずに苦戦した。
途中出場のベン・ウッドバーンのクロスがジェイコブ・ベドーの肘に当たったように見えたが、トム・リーブス主審はPKを指示せず。この微妙な判定に泣いたサルフォードは、来季も4部で戦うことになった。
ジョーンズが勝利を決定づける
この試合のMVPジョーンズは70分、右サイドから粘ったグラントの折り返しを先読みしてネットに流し込み、3点目で試合を決めた。
この勝利により、世界最古のプロサッカークラブでフットボールリーグ創設メンバーでもあるカウンティは、11年ぶりのリーグ・ワン復帰を果たした。一方、サルフォードは昇格の機会を逃した。
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ベッカムとネヴィル、悔しさをにじませる
ウェンブリーのスタンドではカメラがたびたびベッカムとネビルの姿を捉えていた。2人はチームのパフォーマンスに明らかな不満を示した。115キャップを誇るイングランド代表としてこの国立競技場に戻ったベッカムにとって、それは不本意な帰還だった。元チームメイトのニッキー・バットとネビルもまた、自らが築いたプロジェクトが最後の関門で躓くのを目の当たりにした。
過去10年でノンリーグから駆け上がったサルフォードだが、この敗北はリーグ2の厳しさを痛感させるものとなった。一方、ノッツ・カウンティはリーグ1昇格を目前に控え、祝賀ムードが夜遅くまで続くことだろう。