ウェンブリーで行われた試合でノッツ・カウンティがサルフォード・シティに大勝し、リーグ・ワン昇格を決めた。この結果にデビッド・ベッカムとゲイリー・ネヴィルは落胆した。

気温37度の酷暑の中、ノッツ・カウンティはボール支配率で優位に立ち、決定的なフィニッシュで相手チームを圧倒した。慎重な立ち上がりとなったが、32分にジャッタのゴールでマグパイズが先制した。

GKベルショーの素早いカウンターからジョーンズのスルーパスでジャッタが今季17点目をサイドフットで決めた。

前半終了間際には、ハジ・ムノンガの危険なタックルで得たセットプレーから、ロッド・マクドナルドの折り返しをルーカス・ネスがヘディングで叩き込み2-0。サルフォードは後半、逆転へ追い込まれた。