ダニー・ウェルベックはチェルシーで夢のようなスタートを切り、デビュー戦でゴールを決めてカラバオカップ2回戦のルートン・タウン戦での2-0勝利に貢献した。今夏にブライトンから加入した35歳は、トップレベルで必要とされるゴールへの鋭い嗅覚が今なお健在であることを証明した。

チェルシーは試合の大半で主導権を握り、50分に先制した。今夏にブライトンから加入した35歳が、ゴール前至近距離からヘディングで押し込んだ。チェルシーが試合を決定づける2点目を手にしたのは79分で、エステヴァオ・ウィリアンの危険なシュートの後、ハキーム・オドフィンがクリアを試みたボールを不用意に自陣ゴールへ流し込んだ。