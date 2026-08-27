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ウェルベックが初ゴール。フェルナンデスはマンチェスター・シティとの関連が取り沙汰される中でメンバー外となり、チェルシーがルートンを下した。
ウェルベック、スタンフォード・ブリッジで即座にインパクトを残す
ダニー・ウェルベックはチェルシーで夢のようなスタートを切り、デビュー戦でゴールを決めてカラバオカップ2回戦のルートン・タウン戦での2-0勝利に貢献した。今夏にブライトンから加入した35歳は、トップレベルで必要とされるゴールへの鋭い嗅覚が今なお健在であることを証明した。
チェルシーは試合の大半で主導権を握り、50分に先制した。今夏にブライトンから加入した35歳が、ゴール前至近距離からヘディングで押し込んだ。チェルシーが試合を決定づける2点目を手にしたのは79分で、エステヴァオ・ウィリアンの危険なシュートの後、ハキーム・オドフィンがクリアを試みたボールを不用意に自陣ゴールへ流し込んだ。
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フェルナンデスの不在が移籍憶測を呼ぶ
この日の最大の話題は、キックオフ前にフェルナンデスの名前がチームシートから目立って消えていたことだった。アルゼンチン代表MFは、月曜日のプレミアリーグでのフルアム戦3-2勝利では後半から途中出場していたが、去就を巡る憶測が強まる中で今回は完全にメンバー外となった。
報道によると、このMFの代理人はシティ幹部と正式な協議を行っており、スタンフォード・ブリッジでの欠場は、エティハド・スタジアムへの移籍の可能性を巡る見方をさらに強めるものとなった。
キーリーの好守でルートンが勝負に踏みとどまる
チェルシーが主導権を握ったものの、ルートン・タウンはGKジョシュ・キーリーの神がかったパフォーマンスに支えられ、長い時間帯で試合に食らいついた。守護神は序盤から何度も対応を迫られ、11分にはコール・パーマーのシュートを止める圧巻のダブルセーブを披露。さらに、ゴールへ向かっていたリース・ジェームズのFKを、体をいっぱいに伸ばした見事なダイブでポストの外へとかき出した。
ルートンもセットプレーから脅威を見せ、DFベニー・ベナーグとオドフィンがともにボックス内でスペースを見つけたが、チェルシーのゴールを守ったデビュー戦のマイク・ペンダースが試される場面はほとんどなかった。クラブ史上最高額の新戦力モーガン・ロジャースがホームデビューで強烈なボレーをクロスバーに叩き込んだ場面では、ゴールの枠も一役買った。チェルシーは2点目の後もさらに主導権を強めようとしたが、キーリーが再びパーマーとジョアン・ペドロのシュートを立て続けに好セーブ。後半アディショナルタイムには途中出場のジェイミー・ギッテンスのシュートもポストを直撃し、ルートンはさらなる大敗を免れた。
- AFP
アロンソ、リーズ・ユナイテッド戦に照準
この勝利は、スタンフォード・ブリッジでのシャビ・アロンソ監督にとって、初の公式戦指揮となったホームデビューを成功で飾るものとなった。今季のチェルシーは欧州の大会に出場していないため、この大会はスペイン人指揮官にとって一層重要な意味を持つ。勝利によってチェルシーは3回戦進出を決め、9月7日の週にプレミアリーグのライバルであるリーズ・ユナイテッドと対戦することになった。
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