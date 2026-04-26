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『ウェルカム・トゥ・レックスハム』にさらなる波乱。ライアン・レイノルズとロブ・マック率いるレッド・ドラゴンズは、コヴェントリーの優勝祝賀ムードの中で敗れ、プレーオフ争いは最終戦へ。
CBSアリーナで王者たちは容赦なく攻め立てる
チャンピオンシップ優勝直後のコヴェントリーは、レックサムを相手に完勝し、圧倒的な強さを示した。 試合前、フィル・パーキンソン率いるレックサムはホームチームにガード・オブ・オナーを贈った。しかしその歓迎はそこでおわり、19分にはトーマス＝アサンテがエフロン・メイソン＝クラークのクロスをボレーで叩き込み、今季13点目を奪った。
しかしWrexhamは、Ryan ReynoldsとRob McElhenneyの下で台頭したチームらしく6分後に同点とした。Ollie Rathboneの強烈なシュートがCarl Rushworthの足元を抜いてネットを揺らし、ホームの観衆を一瞬で沈黙させた。 しかし終盤、ランパード率いるチームはギアを上げ、トープとメイソン＝クラークが追加点。王者はホーム最終戦を勝利で飾り、92ポイントでシーズンを終えた。
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プレーオフの組み合わせの可能性を数値化
敗れたものの、レックサムは6位を維持。差は消えた。ハル・シティがチャールトン・アスレティックに1-2で敗れ、フィル・パーキンソン率いるチームのリードはほぼ消えた。 両チームは勝ち点70で並んだものの、得失点差はレックサム+4、ハル+3。最終節を前に、状況は一触即発だ。8位ダービー・カウンティも勝ち点69、得失点差+9で虎視眈々としている。
プレーオフ進出の運命は、いまだレックサムの手にある。
レックサムが4年連続昇格を果たすには、残された1試合に絶対勝つしかない。試合後、キャプテンのドム・ハイアムはスカイ・スポーツにこう語った。「とても残念だが、まだ重要な試合が1つ残っている。 「我々に果たすべき役割があったが、残念ながらそれを成し遂げられなかった。コヴェントリーを称えたい。彼らはプレミアリーグにふさわしいチームだ。我々は今、来週のミドルズブラ戦に全力を注ぎ、そのための適切なゲームプランを練り上げている。」
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次は何が待っているのでしょうか？
レックスハムは、ライアン・レイノルズとロブ・マケルヘニー率いる下で4年連続昇格へ王手をかける。最終節でハルとダービー以上の結果を残せばいい。レッド・ドラゴンズはホームでミドルズブラに勝てば、プレミアリーグ昇格がほぼ確定する。