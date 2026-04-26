『ウェルカム・トゥ・レックスハム』にさらなる波乱。ライアン・レイノルズとロブ・マック率いるレッド・ドラゴンズは、コヴェントリーの優勝祝賀ムードの中で敗れ、プレーオフ争いは最終戦へ。

チャンピオンシップ優勝直後のコヴェントリーは、レックサムを相手に完勝し、圧倒的な強さを示した。 試合前、フィル・パーキンソン率いるレックサムはホームチームにガード・オブ・オナーを贈った。しかしその歓迎はそこでおわり、19分にはトーマス＝アサンテがエフロン・メイソン＝クラークのクロスをボレーで叩き込み、今季13点目を奪った。

しかしWrexhamは、Ryan ReynoldsとRob McElhenneyの下で台頭したチームらしく6分後に同点とした。Ollie Rathboneの強烈なシュートがCarl Rushworthの足元を抜いてネットを揺らし、ホームの観衆を一瞬で沈黙させた。 しかし終盤、ランパード率いるチームはギアを上げ、トープとメイソン＝クラークが追加点。王者はホーム最終戦を勝利で飾り、92ポイントでシーズンを終えた。