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Muhammad Zaki

翻訳者：

ウェスレイ・スナイデルは、UEFAがアーセナル対アトレティコ・マドリードのチャンピオンズリーグ決勝を前半で中止すべきだったと主張し、アーセナルには「トップクラスの選手がいる」と語った。

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アーセナル 対 アトレティコ・マドリー
バイエルン 対 パリ・サンジェルマン
ウェズレイ・スナイデル

チャンピオンズリーグ優勝経験のあるウェスレイ・スナイデルは、アーセナルがアトレティコ・マドリードを破った準決勝の試合内容を痛烈に批判し、UEFAは第2戦を35分で中止すべきだったと示唆した。アーセナルはエミレーツ・スタジアムで1-0、合計2-1で勝ち上がったが、このオランダのレジェンドは内容に感銘を受けなかった。

  • スナイデルがUEFAの介入を求める

    準決勝について、元レアル・マドリードとインテル・ミラノの司令塔は「前半で試合を中止すべきだった」と冗談交じりに批判した。ブカヨ・サカが決勝点を奪ったものの、スナイデルは「この試合のレベルは大会の名に値しない」と感じた。

    Ziggo Sportのインタビューで彼は「35分で試合を止め、明日の決勝はバイエルン対パリ・サンジェルマンにすべきだった。アトレティコは引いてボールを失い、アーセナルが支配していた」と語った。

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  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    エミレーツには「トッププレイヤー」がいない

    スナイデルは試合を批判しただけでなく、ミケル・アルテタ監督のチーム人材にも皮肉を込めた。オランダ人MFは、1-0で決勝進出した成果を認めつつ、過去の強豪と比べ世界クラスの才能が欠けると主張した。

    「選手たちを見れば、アルテタにはすでに銅像を建てる価値がある」とスナイデルは続けた。「彼にはトップクラスの選手がいない。それでも今のメンバーでアトレティコを退けているのは素晴らしい」。この発言は、アーセナルが大会無敗を維持し、14試合で6失点のみという堅守でブダペストへ進んだ事実とは対照的に出た。



  • シメオネは言い訳を拒んだ

    スナイデルが試合の質に疑問を呈する一方、アトレティコのディエゴ・シメオネ監督は謙虚に敗退を受け止めた。PKが認められるべきだったという物議もあるが、アルゼンチン人監督は言い訳せず、プレミアリーグ首位の強さを強調した。

    「敗退したなら、相手が進出に値したからだ。彼らは前半に決定的なプレーをし、勝ち上がった。私は平静さと安らぎを感じている。チームは持てる力を出し切った」と語った。「信じられないほど強力なチームと戦うためにここに来た。自分たちの強みを活かし、できる限りの戦いをした。 サポーターにも選手にも感謝している。この立場にいられることを誇りに思う。プレシーズンに『戦う』と宣言し、私たちは戦った。勝てなかったのは事実だが、簡単には到達のできない場所まで来たのだ」

  • arsenal(C)Getty Images

    ブダペストでの決勝戦に注目

    アーセナルはブダペストへ移動し、PSG対バイエルンの勝者と対戦する。第1戦は5－4でPSGがリードしたが、スナイデルはロンドンより高いレベルの試合だったと語った。 クラブ史上初の欧州制覇まであと90分。アルテタ監督は外部 noise を気にせずチームを準備する。

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