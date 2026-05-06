ウェスレイ・スナイデルは、UEFAがアーセナル対アトレティコ・マドリードのチャンピオンズリーグ決勝を前半で中止すべきだったと主張し、アーセナルには「トップクラスの選手がいる」と語った。

スナイデルが試合の質に疑問を呈する一方、アトレティコのディエゴ・シメオネ監督は謙虚に敗退を受け止めた。PKが認められるべきだったという物議もあるが、アルゼンチン人監督は言い訳せず、プレミアリーグ首位の強さを強調した。

「敗退したなら、相手が進出に値したからだ。彼らは前半に決定的なプレーをし、勝ち上がった。私は平静さと安らぎを感じている。チームは持てる力を出し切った」と語った。「信じられないほど強力なチームと戦うためにここに来た。自分たちの強みを活かし、できる限りの戦いをした。 サポーターにも選手にも感謝している。この立場にいられることを誇りに思う。プレシーズンに『戦う』と宣言し、私たちは戦った。勝てなかったのは事実だが、簡単には到達のできない場所まで来たのだ」