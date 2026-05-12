ウェスレイ・スナイデルは、チャンピオンズリーグ決勝でPSGと対戦するアーセナルが、インテルと同じ運命をたどると予想している。

スナイデルは、昨年PSGがインテルを5-0で下した試合に言及し、決勝の波乱の可能性を語った。彼は「興味深い試合になる。昨年のインテル戦のように5-0もある。PSGが有利だが、インテルは堅守とカウンターを持つ」と述べた。

番狂わせでインテルが1-0で勝つ可能性もあるが、彼らにとって厳しい夜になるだろう。アーセナル戦も同じ感覚だ。アーセナルが1-0で勝つ地味な試合になるかもしれない。地味と言っても、PSGの得点を防ぐのは素晴らしいこと。それでも難しい。

「アーセナルがそれを成し遂げ1-0で勝てば素晴らしいが、PSGを無失点に抑えるのは難しい。よって、PSGの3-0か4-0、あるいはアーセナルの1-0と予想する。」