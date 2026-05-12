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ウェスレイ・スナイデルは、チャンピオンズリーグ決勝でPSGと対戦するアーセナルが、インテルと同じ運命をたどると予想している。
ブダペストでの決戦
アーセナルはアトレティコ・マドリードとの激闘を制し、2006年以来となるチャンピオンズリーグ決勝進出を決めた。 ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルは現在プレミアリーグ優勝も目前に控え、歴史的な2冠達成を狙う。しかし5月30日の欧州頂上決戦では、PSGとの厳しい戦いが待ち受ける。ルイス・エンリケ監督率いるPSGはバイエルン・ミュンヘンを合計6-5で下し、攻撃と守備のバランスを示して王座防衛の最有力候補となっている。
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スナイデル、PSGの強さを警告
アーセナルのセンターバックは高いレベルにあると認めつつ、元インテルでオランダ代表MFスナイデルはハードロック・ベットとのインタビューでサイドの戦力差を懸念した。彼は「勝つと思うチームを挙げればPSGだ。だがアーセナルは簡単に失点しない。トップクラスのセンターバック2人を軸に守備は堅い」と語った。
「サイドバックはチャンピオンズリーグ級ではない。そこがPSGの標的になる。左サイドは特に危険だ。ファンは皆、ティンバーが決勝までに復帰することを願っている。そうでなければ厳しい試合になる。だがアーセナルも、デクラン・ライスが下がって2人でマークするやり方を知っている」
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2025年の再来を予測する
スナイデルは、昨年PSGがインテルを5-0で下した試合に言及し、決勝の波乱の可能性を語った。彼は「興味深い試合になる。昨年のインテル戦のように5-0もある。PSGが有利だが、インテルは堅守とカウンターを持つ」と述べた。
番狂わせでインテルが1-0で勝つ可能性もあるが、彼らにとって厳しい夜になるだろう。アーセナル戦も同じ感覚だ。アーセナルが1-0で勝つ地味な試合になるかもしれない。地味と言っても、PSGの得点を防ぐのは素晴らしいこと。それでも難しい。
「アーセナルがそれを成し遂げ1-0で勝てば素晴らしいが、PSGを無失点に抑えるのは難しい。よって、PSGの3-0か4-0、あるいはアーセナルの1-0と予想する。」
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ヨーロッパの歴史をたどる
前回王者のPSGは、2016～2018年のレアル・マドリード以来、チャンピオンズリーグ連覇を目指す2チーム目のクラブとなる。アーセナルは、この決勝で勝てば25番目の優勝クラブとなり、2025年のPSGに続き2年連続で初優勝を遂げる。