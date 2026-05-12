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ウェスレイ・スナイデルは、ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードを立て直すのに「理想的な」監督だと主張し、キリアン・エムバペの退団を求める署名活動にも言及した。
モウリーニョの選手マネジメントが成功の鍵
レアル・マドリードの監督人事が議論を呼ぶ中、スナイデルはモウリーニョを「完璧な」候補と絶賛した。インテルで三冠を達成したオランダの名プレイメーカーは、63歳の指揮官が複雑なロッカールームをまとめる手腕こそ最大の強みだと確信している。
現在、モウリーニョがレアル・マドリードの監督就任に向け最終交渉中との報道もあり、スナイデルの支持は2度目の古巣復帰に重みを添えている。
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モウリーニョの最大の長所
「彼と過ごしたのは1年だけだが、その間に得た経験は信じられないほど wertvoll だった。チームマネジメントこそが彼の最大の強みだ」とスナイデルは『ハードロック・ベット』のインタビューで語った。
彼は現代サッカーでは先発11人を選ぶだけでは不十分だと強調し、選手層が23人から最大30人に増えた今、指導者は全員に細やかな配慮が必要だと指摘した。
ムバッペとヴィニシウスのエゴへの対処
レアル・マドリードはヴィニシウス・ジュニオールやキリアン・エムバペなど、スター選手のニーズをバランスさせる必要がある。スナイデルは、その任務にモウリーニョが最適だと語る。
スナイデルは「レアル・マドリードには、偉大な監督であり、強い個性を持つ選手たちを統率できる指導者が必要だ。今は彼が最適で、クラブは獲得すべきだ」と語った。
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ムバッペ退団を求める署名への反応
また、一部マドリードサポーターがムバッペの退団を求める嘆願書を出している話題にも及んだ。スナイデルは、最近の軋轢にもかかわらず、ピッチでのフランス人FWの貢献を即座に擁護した。
「署名する人がその内容を理解していない場合もある。それでも彼はチームにとって重要だった。多くの得点を挙げ、ビニシウス・ジュニオールが負傷した時期にはチームを支えた」とスナイデルは語った。
それでも彼は、ムバッペのプロ意識には疑問を呈した。「チームに残るべき日に休暇を取った判断は間違いだ。特にクラシコでバルセロナが優勝を祝うような状況では、ファンを傷つける。チームと一緒にいるべきだ」と鋭く指摘した。