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Mohamed Saeed

翻訳者：

ウェスレイ・スナイデルは、ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードを立て直すのに「理想的な」監督だと主張し、キリアン・エムバペの退団を求める署名活動にも言及した。

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ウェスレイ・スナイデルは、ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードの監督として最適だと主張している。彼は、スター選手が多いロッカールームを統率できるのは「スペシャル・ワン」だけだと語る。ベルナベウへの電撃復帰が噂される中、元マドリードMFは、モウリーニョの人間管理能力がクラブに必要だと確信している。

  • モウリーニョの選手マネジメントが成功の鍵

    レアル・マドリードの監督人事が議論を呼ぶ中、スナイデルはモウリーニョを「完璧な」候補と絶賛した。インテルで三冠を達成したオランダの名プレイメーカーは、63歳の指揮官が複雑なロッカールームをまとめる手腕こそ最大の強みだと確信している。

    現在、モウリーニョがレアル・マドリードの監督就任に向け最終交渉中との報道もあり、スナイデルの支持は2度目の古巣復帰に重みを添えている。

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  • Vinicius Junior Kylian Mbappe Alvaro ArbeloaGetty Images

    モウリーニョの最大の長所

    「彼と過ごしたのは1年だけだが、その間に得た経験は信じられないほど wertvoll だった。チームマネジメントこそが彼の最大の強みだ」とスナイデルは『ハードロック・ベット』のインタビューで語った。

    彼は現代サッカーでは先発11人を選ぶだけでは不十分だと強調し、選手層が23人から最大30人に増えた今、指導者は全員に細やかな配慮が必要だと指摘した。

  • ムバッペとヴィニシウスのエゴへの対処

    レアル・マドリードはヴィニシウス・ジュニオールやキリアン・エムバペなど、スター選手のニーズをバランスさせる必要がある。スナイデルは、その任務にモウリーニョが最適だと語る。

    スナイデルは「レアル・マドリードには、偉大な監督であり、強い個性を持つ選手たちを統率できる指導者が必要だ。今は彼が最適で、クラブは獲得すべきだ」と語った。


  • Kylian Mbappe Real Madrid Champions League 2025-26Getty

    ムバッペ退団を求める署名への反応

    また、一部マドリードサポーターがムバッペの退団を求める嘆願書を出している話題にも及んだ。スナイデルは、最近の軋轢にもかかわらず、ピッチでのフランス人FWの貢献を即座に擁護した。

    「署名する人がその内容を理解していない場合もある。それでも彼はチームにとって重要だった。多くの得点を挙げ、ビニシウス・ジュニオールが負傷した時期にはチームを支えた」とスナイデルは語った。

    それでも彼は、ムバッペのプロ意識には疑問を呈した。「チームに残るべき日に休暇を取った判断は間違いだ。特にクラシコでバルセロナが優勝を祝うような状況では、ファンを傷つける。チームと一緒にいるべきだ」と鋭く指摘した。


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