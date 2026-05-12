ウェスレイ・スナイデルは、ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリードを立て直すのに「理想的な」監督だと主張し、キリアン・エムバペの退団を求める署名活動にも言及した。

また、一部マドリードサポーターがムバッペの退団を求める嘆願書を出している話題にも及んだ。スナイデルは、最近の軋轢にもかかわらず、ピッチでのフランス人FWの貢献を即座に擁護した。

「署名する人がその内容を理解していない場合もある。それでも彼はチームにとって重要だった。多くの得点を挙げ、ビニシウス・ジュニオールが負傷した時期にはチームを支えた」とスナイデルは語った。

それでも彼は、ムバッペのプロ意識には疑問を呈した。「チームに残るべき日に休暇を取った判断は間違いだ。特にクラシコでバルセロナが優勝を祝うような状況では、ファンを傷つける。チームと一緒にいるべきだ」と鋭く指摘した。



