ウェストン・マッケニー独占インタビュー：ユヴェントスMFが明かす、今夏開催の自国ワールドカップを控えた米国代表のロッカールームの個性とリーダーシップ

米国は今夏、隣国カナダとメキシコと共に世界的なスポーツの祭典の開催を控えている。米国が誇る「黄金世代」の才能が歴史を刻もうとする中、期待に応える任務を託されたのがマウリシオ・ポチェッティーノ監督だ。

その代表チームの複数の選手は、欧州のトップクラブで活躍する者も多く、自国で開催される主要国際大会の時期にピークを迎えるはずだ。

2016年に故郷テキサスを離れドイツ・シャルケへ移籍したマッケニーは、62試合の代表経験とチャンピオンズリーグ出場歴を持つベテラン選手としてこのカテゴリーに該当する。クリスティアン・プリシッチやタイラー・アダムスらと共に、ワールドカップの舞台で米国代表が重く頼るべき精神的支柱となる存在だ。