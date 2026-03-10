Getty
ウェストン・マッケニー独占インタビュー：ユヴェントスMFが明かす、今夏開催の自国ワールドカップを控えた米国代表のロッカールームの個性とリーダーシップ
マッケニーはユヴェントスと米国代表でリーダーとしての地位を確立した
米国は今夏、隣国カナダとメキシコと共に世界的なスポーツの祭典の開催を控えている。米国が誇る「黄金世代」の才能が歴史を刻もうとする中、期待に応える任務を託されたのがマウリシオ・ポチェッティーノ監督だ。
その代表チームの複数の選手は、欧州のトップクラブで活躍する者も多く、自国で開催される主要国際大会の時期にピークを迎えるはずだ。
2016年に故郷テキサスを離れドイツ・シャルケへ移籍したマッケニーは、62試合の代表経験とチャンピオンズリーグ出場歴を持つベテラン選手としてこのカテゴリーに該当する。クリスティアン・プリシッチやタイラー・アダムスらと共に、ワールドカップの舞台で米国代表が重く頼るべき精神的支柱となる存在だ。
キャプテン・ファンタスティック：マッケニーがトップリーダーに見出す資質
ヴィータ・ココとの提携で発言したマッケニーは、キャプテンに最も重要な資質を問われGOALにこう語った。「私にとって最も重要なリーダーシップの資質は、一貫性、責任感、そしてトレーニングや試合で日々模範を示すことだ。ユヴェントスFCや米国代表で、仕事量、コミュニケーション、ピッチ内外での振る舞いで基準を示す強力なキャプテンたちと共にプレーできたのは幸運だった」
マッケニー自身も、2025年1月にユヴェントスで初めてキャプテンマークを巻きました。その後、同じく米国で開催されたFIFAクラブワールドカップでは、アル・アインとウィダッド戦でビアンコネリのキャプテンを務めました。
彼はその責任に成長するよう挑戦されており、元米国代表のスター選手、スチュワート・ホールデンはポッドキャスト「State of the Union」で次のように語っています。「ピッチ上で何かが起こり、それがメキシコとの試合で、荒っぽい展開になったとき、彼は真っ先に戦おうとする選手だ。私はその姿勢が大好きだ。彼のその粘り強さが大好きだ。
愉快な面々：個性豊かな選手たちで構成された米国男子代表チーム
マッケニーはピッチ内外を問わず、米国代表チームで最も存在感のある選手の一人だ。彼の伝染するような仕事量と生きる喜びは周囲にも影響を与えている。GOALの取材に対し、彼が国際キャンプを共に過ごす仲間についてこう語った。「チームには個性豊かな選手が多く、それがキャンプを競争的で楽しいものにしている。 毎日エネルギーを注ぎ、ピッチ外では和やかな雰囲気を保ちつつ、仕事時間にはスイッチを入れる仲間たちと過ごせるのは、いつも素晴らしいことだ」
マッケニーが2026年ワールドカップに向けて準備を進める方法
マッケニーは、ヴィータココの支援によりそのスイッチを自在に切り替えることができる。彼は、エリートアスリートから日常的なスポーツファンまで、シンプルな成分と天然由来の電解質を提供するアメリカを代表するココナッツウォーターブランドのグローバルアンバサダーに就任したのだ。
この提携が自身の競技と生活にもたらす利点について問われると、カリスマ的な27歳の選手はこう付け加えた。「この提携は、キャリアの現段階と非常に合致していると感じています。私は長続きすること、一貫性を保つこと、そして高いレベルでパフォーマンスを続けられるよう身体をケアすることに注力しているからです。ヴィータココは既に私の日常の一部でしたので、彼らと提携するのは本当に自然な流れでした。 水分補給のために一日中飲んでいて、トレーニングや回復、バランスの維持をサポートしてくれます。一貫性を保つことがスポーツの身体的負荷に対応する助けとなり、Vita Cocoはその日常のリズムにシームレスに溶け込む手軽な選択肢です」
そのスケジュールはさらに過密化する。ユヴェントスはセリエAでの戦いを続けながら2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指し、一方の米国代表は6月13日のパラグアイ戦を皮切りにワールドカップ予選を開始する前に、クリスティアーノ・ロナウド率いるポルトガル戦を含む4試合の親善試合を控えている。
