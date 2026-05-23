「ウェストハムをプレミアリーグに残留させたい」――デビッド・モイーズ監督は、エバートンがトッテナムに勝利し、スパーズをチャンピオンシップへ降格させる可能性のある結果を残すために全力を尽くすと誓った

エバートンの監督は、古巣の降格回避を願いつつも、マージーサイドでの職務を最優先すると強調した。北ロンドンでのアウェイ戦を前にモイーズ監督は「可能ならウェストハムを残留させたいが、エバートンを上位半分に入れて数百万ポンドの収入を得る方が重要だ」と語った。 ただ、この立場だと5、6年経って初めて順位を振り返ることもある」