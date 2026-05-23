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「ウェストハムをプレミアリーグに残留させたい」――デビッド・モイーズ監督は、エバートンがトッテナムに勝利し、スパーズをチャンピオンシップへ降格させる可能性のある結果を残すために全力を尽くすと誓った
首都を巻き込む降格争い
エバートンは日曜、北ロンドンで17位トッテナムと対戦する。トッテナムは降格圏のウェストハムまで2ポイント差で、引き分け以上で残留が決まる。しかし上位半分を狙うエバートンが、彼らの慢性的な弱点を突く可能性もある。同じ時刻、ウェストハムもホームでリーズと対戦。勝利こそが奇跡の残留条件だ。
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モイーズ、古巣の残留を目標に
エバートンの監督は、古巣の降格回避を願いつつも、マージーサイドでの職務を最優先すると強調した。北ロンドンでのアウェイ戦を前にモイーズ監督は「可能ならウェストハムを残留させたいが、エバートンを上位半分に入れて数百万ポンドの収入を得る方が重要だ」と語った。 ただ、この立場だと5、6年経って初めて順位を振り返ることもある」
クラレットとのつながり
63歳のスコットランド人監督は、2017年11月から2024年6月まで2度ウェストハムを率い、深い絆を育んだ。2度目の指揮では、2023年6月7日プラハでフィオレンティーナを2－1で下し、クラブにヨーロッパカンファレンスリーグ初制覇をもたらした。 それでも彼は、現在6試合未勝利のエバートンで今シーズンを力強く終えることを最優先している。
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最終テスト
モイーズ率いるチームは今週末、歴史的な壁に挑む。過去16回のプレミアリーグでのトッテナムとのアウェイ戦で1勝しかしていない。一方、調子を落とすスパーズは、昨季最終節でブライトンに4-1で大敗した悪夢を繰り返さないよう必死だ。この試合後、国内リーグの注目は代表戦に移り、ワールドカップへ準備が進む。