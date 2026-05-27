ウェストハムは公式声明で、ヌノ監督が2026-27シーズンも指揮を執ると発表した。プレミアリーグ18位に終わったが、今週の幹部会議で首脳陣はヌノ監督への信頼を維持することを決めた。 シーズン後半に改善が見られたことから、クラブは彼が来季昇格へ導くと判断した。

声明では「プレミアリーグ開幕時に誰もが望んだ結果ではない。クラブを愛するすべての人々にとって、この痛みはしばらく消えない。理事会は今シーズンの成績が不十分だった事実を認め、 いつも支えてくださるサポーターの皆さまの忠誠心と献身に感謝しつつ、この順位では期待に応えられなかったことを痛感しています。近年のクラブ運営に対するご不満も理解しています。

降格は望まぬ結果でしたが、前を向くしかありません。理事会はクラブ運営の全側面を見直し、2027年8月のプレミアリーグ復帰時にはピッチ内外でより良いウェストハムとなっているよう全力を尽くします。サッカー部門は最優先事項であり、来季計画は最終ホイッスルが鳴った直後から始動しています。 今週初めにヌノ・エスピリト・サント監督と会談し、互いに継続的な献身を確認しました。」



