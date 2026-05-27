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ウェストハムは、プレミアリーグ降格を巡る重要な会合後に、ヌノ・エスピリト・サント監督に関する声明を発表した。
降格が決まったにもかかわらず、ハマーズはヌノ監督を続投させる
ウェストハムは公式声明で、ヌノ監督が2026-27シーズンも指揮を執ると発表した。プレミアリーグ18位に終わったが、今週の幹部会議で首脳陣はヌノ監督への信頼を維持することを決めた。 シーズン後半に改善が見られたことから、クラブは彼が来季昇格へ導くと判断した。
声明では「プレミアリーグ開幕時に誰もが望んだ結果ではない。クラブを愛するすべての人々にとって、この痛みはしばらく消えない。理事会は今シーズンの成績が不十分だった事実を認め、 いつも支えてくださるサポーターの皆さまの忠誠心と献身に感謝しつつ、この順位では期待に応えられなかったことを痛感しています。近年のクラブ運営に対するご不満も理解しています。
降格は望まぬ結果でしたが、前を向くしかありません。理事会はクラブ運営の全側面を見直し、2027年8月のプレミアリーグ復帰時にはピッチ内外でより良いウェストハムとなっているよう全力を尽くします。サッカー部門は最優先事項であり、来季計画は最終ホイッスルが鳴った直後から始動しています。 今週初めにヌノ・エスピリト・サント監督と会談し、互いに継続的な献身を確認しました。」
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取締役会は統計の改善を指摘している。
ウェストハム理事会は、年明け以降チーム状態が大幅に改善した点を強調した。残り17試合の1試合平均獲得ポイントは、例年なら上位半分に入る水準で、ヌノ監督の下で独自のスタイルが確立されつつあるという。
クラブは公式声明で「ヌノ監督は来季、ウェストハムを1年でプレミアリーグに復帰させるという明確な目標を示した。彼は2018年、ウルヴァーハンプトンで99ポイントを挙げチャンピオンシップを制した実績を持つ」と説明した。
「日曜日の結果は残念だったが、取締役会はここ数か月の改善と成長を確認し、ヌノにその進歩をさらに発展させてほしいと考えている。 プレミアリーグ最終17試合で獲得した25ポイントは1試合あたり1.47ポイントに相当し、このペースならシーズン全体で7位相当だった。1月以降、チームメンタリティと団結力が向上し、パフォーマンスと結果に表れている。これらの理由から、彼こそ未来を導く最適任者だと確信している。」
シーズンチケットの値下げが発表されました
ウェストハムはチャンピオンシップでの戦いに備え、来シーズンのシーズンチケット料金を引き下げると発表した。クラブは声明で「サポーターとの関係を修復し、すべての声に耳を傾け、透明性のあるコミュニケーションを行う」と表明した。 就任後数週間で暫定CEOのカリム・ヴィラニは選出されたファン諮問委員会（FAB）と複数回会談しました。
私たちはサポーターの声を真摯に受け止め、具体的な行動で示します。その第一歩として、来シーズンの全シーズンチケット価格を最大30％引き下げます。
「ウェストハム・ユナイテッドのサポーターであることは、これまで困難で厳しい時期であったことを理解しています。この状況を正すことは、皆様や世界中のすべてのサポーターに対する私たちの重大な責任です。共に力を合わせ、クラブを本来あるべき姿に取り戻します。その取り組みはすでに始まっています。」
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経営方針を巡る内部対立
クラブは声明で団結を示したが、talkSPORTによるとオーナー間では意見が分かれた。2大株主クレティンスキー氏は現状維持を主張したのに対し、サリバン氏は当初監督交代に前向きだった。
こうした意見の相違があるにもかかわらず、ヌノ監督はプロジェクトへの継続的なコミットメントを表明しており、今シーズンの不振を挽回するために高い意欲を維持している。