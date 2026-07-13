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Danny Dyer Jarrod Bowen 2025-26Getty/GOAL
Muhammad Zaki

翻訳者：

ウェストハムの降格を受け、娘婿のジャロッド・ボーウェンにはリヴァプールとアストン・ヴィラが興味を示している。この状況下で、ダニー・ダイアーがボーウェンの将来について衝撃的な決断を明かした。

移籍情報
ジャロッド・ボーウェン
ウェストハム
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EFL チャンピオンシップ
プレミアリーグ
アストン・ヴィラ

義父ダニー・ダイアー氏によると、ウェストハムのジャロッド・ボーウェンはプレミアリーグ降格を受け去就を決断した。リヴァプールやアストン・ヴィラが興味を示しているが、キャプテンの彼はチャンピオンシップでの昇格争いを率いる意向だ。

  • ダイアー氏がボーウェン氏の近況を報告

    俳優で生涯ウェストハム・ファンでもあるダイアー氏が、義理の息子ボーウェンの将来について語った。クラブが14年間のプレミアリーグ在籍を終え、ボーウェンは移籍の噂にさらされてきた。しかしチャリティーイベント「A Match for Emilee」でダイアー氏は、29歳のキャプテンが退団を強行するつもりはないと明かした。

    「彼は誠実な男だ。家族であり、孫の父でもある。厳しい状況だったが、チャンピオンズリーグでプレーする価値がある。どんな決断も尊重する。移籍は考えにくく、チャンピオンシップで輝くと確信している」と語った。


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  • West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    リヴァプールやアストン・ヴィラからの関心が報じられているが、ボーウェンは残留か？

    ボーウェンの去就を注目していたプレミアリーグのクラブにとっては痛手だ。イングランド代表FWはリヴァプールのサラー後継候補とされ、アストン・ヴィラやエヴァートンも獲得に興味を示していた。トップリーグ残留という魅力はあるが、義父の話ではウェストハムへの忠誠は揺らがないという。

    彼は降格の現実を受け止め、ロンドン・スタジアムのサポーターに「恥ずかしさと痛み」を謝罪した。その責任感が、欧州強豪への移籍という誘惑より勝っているようだ。


  • ウェストハム首脳陣はキャプテンを残留させようと必死だ。

    共同オーナーのダニエル・クレティンスキー氏率いるハマーズ経営陣は、プレミアリーグへの早期復帰のため、主力選手の残留を重視している。クラブはすでにマテウス・フェルナンデスを8500万ポンドでトッテナムへ放出したが、過渡期にはボーウェンのような象徴的存在を残し、ロッカールームの士気を保つことが不可欠だと考えている。

    ボウエンは2030年まで契約を残しており、すでに新ホームユニフォームの宣伝にも登場。これは残留の兆候とみられる。クレティンスキー氏やファンにとって、来季チャンピオンシップで彼が攻撃の軸となる姿は、2025-26シーズンの苦戦を乗り越える希望だ。


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  • West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    チャンピオンシップでのハマーズの戦いです。

    ウェストハムは2011-12シーズン以来、2部リーグで戦っていない。今回の降格はダイヤーにとって受け入れがたい現実だ。 「最もつらかったのは、何と言っても降格がトッテナムとの直接対決で決まったことだ。僕は長い間ウェストハムのファンだから、こうした悲劇には慣れている」とダイアーは認めた。「カップ戦で優勝したばかりなのに、また悲劇だ。降格してから15年になる」。

    それでも彼は、ボーウェン率いるチームが来季すぐ昇格すると確信している。「正直、クラブにどんな期待が寄せられているのか分からない。 変化とリセットが必要で、再出発すべきだ。何試合か勝つ姿を見られれば嬉しいだろう」ウェストハムは8月8日、カラバオ・カップでポーツマスと対戦し、公式戦をスタートさせる。