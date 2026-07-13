俳優で生涯ウェストハム・ファンでもあるダイアー氏が、義理の息子ボーウェンの将来について語った。クラブが14年間のプレミアリーグ在籍を終え、ボーウェンは移籍の噂にさらされてきた。しかしチャリティーイベント「A Match for Emilee」でダイアー氏は、29歳のキャプテンが退団を強行するつもりはないと明かした。

「彼は誠実な男だ。家族であり、孫の父でもある。厳しい状況だったが、チャンピオンズリーグでプレーする価値がある。どんな決断も尊重する。移籍は考えにくく、チャンピオンシップで輝くと確信している」と語った。



