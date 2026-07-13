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ウェストハムの降格を受け、娘婿のジャロッド・ボーウェンにはリヴァプールとアストン・ヴィラが興味を示している。この状況下で、ダニー・ダイアーがボーウェンの将来について衝撃的な決断を明かした。
ダイアー氏がボーウェン氏の近況を報告
俳優で生涯ウェストハム・ファンでもあるダイアー氏が、義理の息子ボーウェンの将来について語った。クラブが14年間のプレミアリーグ在籍を終え、ボーウェンは移籍の噂にさらされてきた。しかしチャリティーイベント「A Match for Emilee」でダイアー氏は、29歳のキャプテンが退団を強行するつもりはないと明かした。
「彼は誠実な男だ。家族であり、孫の父でもある。厳しい状況だったが、チャンピオンズリーグでプレーする価値がある。どんな決断も尊重する。移籍は考えにくく、チャンピオンシップで輝くと確信している」と語った。
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リヴァプールやアストン・ヴィラからの関心が報じられているが、ボーウェンは残留か？
ボーウェンの去就を注目していたプレミアリーグのクラブにとっては痛手だ。イングランド代表FWはリヴァプールのサラー後継候補とされ、アストン・ヴィラやエヴァートンも獲得に興味を示していた。トップリーグ残留という魅力はあるが、義父の話ではウェストハムへの忠誠は揺らがないという。
彼は降格の現実を受け止め、ロンドン・スタジアムのサポーターに「恥ずかしさと痛み」を謝罪した。その責任感が、欧州強豪への移籍という誘惑より勝っているようだ。
ウェストハム首脳陣はキャプテンを残留させようと必死だ。
共同オーナーのダニエル・クレティンスキー氏率いるハマーズ経営陣は、プレミアリーグへの早期復帰のため、主力選手の残留を重視している。クラブはすでにマテウス・フェルナンデスを8500万ポンドでトッテナムへ放出したが、過渡期にはボーウェンのような象徴的存在を残し、ロッカールームの士気を保つことが不可欠だと考えている。
ボウエンは2030年まで契約を残しており、すでに新ホームユニフォームの宣伝にも登場。これは残留の兆候とみられる。クレティンスキー氏やファンにとって、来季チャンピオンシップで彼が攻撃の軸となる姿は、2025-26シーズンの苦戦を乗り越える希望だ。
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チャンピオンシップでのハマーズの戦いです。
ウェストハムは2011-12シーズン以来、2部リーグで戦っていない。今回の降格はダイヤーにとって受け入れがたい現実だ。 「最もつらかったのは、何と言っても降格がトッテナムとの直接対決で決まったことだ。僕は長い間ウェストハムのファンだから、こうした悲劇には慣れている」とダイアーは認めた。「カップ戦で優勝したばかりなのに、また悲劇だ。降格してから15年になる」。
それでも彼は、ボーウェン率いるチームが来季すぐ昇格すると確信している。「正直、クラブにどんな期待が寄せられているのか分からない。 変化とリセットが必要で、再出発すべきだ。何試合か勝つ姿を見られれば嬉しいだろう」ウェストハムは8月8日、カラバオ・カップでポーツマスと対戦し、公式戦をスタートさせる。
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