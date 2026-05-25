AFP
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ウェストハムの降格を受け、ミカイル・アントニオが「チームの文化を理解していなかった」と皮肉を込めてグラハム・ポッター監督を非難した
ポッターはハマーズの「文化」を理解していなかった
ウェストハムが降格した後、アントニオは『The i Paper』のインタビューで率直に語った。自動車事故で人生が変わり、2025年6月に退団する予定のフォワードは、カンファレンスリーグ優勝から降格へ転落した原因としてポッター監督の指導方針を指摘した。
「グラハム・ポッター監督は就任後、あまりにも多くのことを変えようとした」とアントニオは語る。「監督はまずクラブの文化を理解すべきだ。だが彼はそうせず、ベテランのルカシュ・ファビアンスキ、アーロン・クレスウェル、ウラジミール・クーファル、さらにメキシコ代表キャプテンのエドソン・アルバレスまで放出した」
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部隊を真空へ導く
アントニオは、ポッター監督が公にロッカールームのリーダーシップ不足を訴えたことに対し、「ベテランの声を排除したのは監督だ」と反論した。ジャマイカ代表はまた、戦術や起用法の変更で2025-26シーズン前からチームが「厳しい状況」にあったと指摘した。
ポッターは25試合で6勝のみと低迷し、2025年9月下旬に解任。後任のヌノ・エスピリト・サントもチームを立て直せなかった。
アントニオはこう語った。「選手たちを放出してわずか3〜4週間でシーズンが始まったのに、彼が最初に言ったのは『ロッカールームにリーダーがいない』ということだ。リーダーを追い出したのに、どうしてそんなことが言える？ チームを悪い状況に追い込んだのは、結局ポッターだ」。
当時私は「もし降格すれば、クラブもオーナーも痛手を味わうだろう」と感じていた。だが、今は不満も怒りも吐き出し、むしろチームメイトがかわいそうに思える。今はクラブに成功してほしい――以前はただ怒るだけだった」
カレン・ブレイディとの不和
フォワードは、クラブを去った理由を率直に語った。重大な自動車事故後にカレン・ブレイディ副会長と交渉した際、関係は悪化した。当初は彼女の支援に感謝していたが、週給5,000ポンドでトップチーム復帰の見込みもない契約を提示され、「冷酷」だと感じたという。
アントニオは当時をこう振り返る。「契約を結ぶなら、トップチームでプレーできなくてもU-21の選手より高い報酬にしてほしいと伝えた。すると『彼らは大事故で足を骨折していないし、結果がどうなるか分からない』と返された。僕は『わかった』とだけ言った。 ありがとう」
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カタールでの生活とロケット弾の攻撃に直面して
現在カタールのアル・サイリヤでプレーするアントニオにとって、新天地での日々は平穏ではなかった。中東到着直後、地域紛争が激化し、彼は最初の数日間、恐怖に震えた。
ホテルからその様子を振り返り、アントニオはこう語った。「初日は爆弾が次々と落ちてきて、本当に怖かった。窓の外を見ると、ホテルのすぐそばをロケット弾の火の玉が通り過ぎていくのが見えた。ホテルが揺れていた。でも、それ以外は問題なかったよ。」