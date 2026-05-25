アントニオは、ポッター監督が公にロッカールームのリーダーシップ不足を訴えたことに対し、「ベテランの声を排除したのは監督だ」と反論した。ジャマイカ代表はまた、戦術や起用法の変更で2025-26シーズン前からチームが「厳しい状況」にあったと指摘した。

ポッターは25試合で6勝のみと低迷し、2025年9月下旬に解任。後任のヌノ・エスピリト・サントもチームを立て直せなかった。

アントニオはこう語った。「選手たちを放出してわずか3〜4週間でシーズンが始まったのに、彼が最初に言ったのは『ロッカールームにリーダーがいない』ということだ。リーダーを追い出したのに、どうしてそんなことが言える？ チームを悪い状況に追い込んだのは、結局ポッターだ」。

当時私は「もし降格すれば、クラブもオーナーも痛手を味わうだろう」と感じていた。だが、今は不満も怒りも吐き出し、むしろチームメイトがかわいそうに思える。今はクラブに成功してほしい――以前はただ怒るだけだった」